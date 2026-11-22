Muy cerquita: el gesto de Pablo Migliore junto a Marta Fort que encendió las redes
El exfutbolista hizo un movimiento desde la baranda durante una salida de MasterChef Celebrity y las interpretaciones no tardaron en llegar.
Pablo Migliore y Marta Fort coinciden en el elenco de MasterChef Celebrity y volvieron a ser noticia después de participar juntos de una salida nocturna en Tropitango junto a otros compañeros del ciclo.
La reunión tuvo lugar en Tropitango Bailable, en Pacheco, y contó con una cena seguida por un show de Mala Fama, la banda que lidera Hernán Coronel. De la salida grupal también formaron parte Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena, entre otros participantes del reality.
El episodio que despertó comentarios ocurrió cuando Pablo Migliore, desde la baranda del lugar, hizo un gesto que quedó registrado en videos que circularon por redes sociales. El ademán generó división de opiniones: algunos lo leyeron como un movimiento para sacarse la alianza y arrojarla, en dirección a Martita, mientras que otros se preguntaron qué quiso expresar en realidad.
Las lecturas más difundidas apuntan a que Migliore buscó recordarle al público presente que Marta Fort recuperó su soltería, luego de que ella anunciara días antes su separación de Juan Manuel Ramírez. Esa interpretación cobra fuerza porque, según el texto, candidatos no le faltan: su compañero del reality Nazareno Casero afirmó recientemente que ella es "una de las mujeres más lindas del país".
Cabe señalar que se trata de suposiciones surgidas a partir de las imágenes difundidas, y que no existe confirmación sobre la intención real del gesto del exfutbolista. La nota se limita a consignar lo que muestran los videos y las reacciones que provocaron en redes sociales, sin aportar precisiones adicionales sobre el vínculo entre ambos participantes del certamen gastronómico.
La salida grupal, el show de Mala Fama y el ademán de Migliore quedaron así como los ejes de una noche que combinó cena, música y una secuencia que rápidamente se transformó en tema de conversación entre los seguidores del programa.
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