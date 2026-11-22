Las lecturas más difundidas apuntan a que Migliore buscó recordarle al público presente que Marta Fort recuperó su soltería, luego de que ella anunciara días antes su separación de Juan Manuel Ramírez. Esa interpretación cobra fuerza porque, según el texto, candidatos no le faltan: su compañero del reality Nazareno Casero afirmó recientemente que ella es "una de las mujeres más lindas del país".