Lautaro Zera habló de "Espartanos, una historia real", la nueva serie de Disney+

En exclusiva con minutouno.com el actor contó detalles de cómo fue conocer a los Pumas que participan en la serie, cuáles fueron sus más grandes desafíos de este personaje y, a su vez, qué tan conectado estaba tanto con el rugby como con la historia en sí.

Muy agradecido y feliz de haber llegado al momento del estreno, Lautaro Zera comenzó hablando del rugby y de la historia que cuenta en "Espartanos, una historia real". "Yo no conocía la historia, la empecé a conocer cuando me llegó el casting que me puse a investigar y ver de qué se trataba, pero no conocía nada acerca de Espartanos. Y bueno, de rugby tampoco, muy poco de haber visto algunas veces a Los Pumas, pero después en cuanto al juego, las reglas, no tenía idea de nada, así que fue todo una sorpresa para mi", explicó.

Aún así, dejó en claro que al haber hecho fútbol durante su vida tuvo facilidad para aprender, pero con otro punto a favor. "Los Espartanos al principio tampoco sabían jugar al rugby, entonces a nosotros sí nos dieron un mes y medio para entrenar previamente, pero no era necesario que sepamos jugar al rugby, así que eso ayudó un montón", contó.

En tanto, después de esto, contó cómo fue su primer encuentro con Tomi, su personaje, cuánto pudo empatizar con los reclusos y cómo fue conocerlos en la vida real. Por otro lado, también reveló algunas anécdotas del rodaje y habló de la posibilidad de una segunda temporada sobre esta serie, así como la conexión que cosechó con el público a través de redes sociales.

