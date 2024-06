La verdadera razón por la que Lauty Gram y la China Suárez se dejaron de seguir en Instagram

“Muchos me preguntan por la China Suárez y Lauty Gram y este nuevo conflicto que terminó con los dos dejándose de seguir, es una constante esto y te voy a recordar lo que ocurre acá”, comenzó diciendo Etchegoyen. Luego, el periodista agregó: “Yo te vengo diciendo que no se ilusionen con este romance, por eso me da cierta bronca cuando los fans atacan después de verlos juntos en los premios Gardel. Yo lo que les propongo es que vean el bosque completo porque si no lo hacen se van a llevar un disgusto”.