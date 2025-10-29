Yanina Latorre destrozó a Cinthia Fernández por un video en redes sociales: "Carancho"
La conductora destrozó a la modelo que está comprometida con Roberto Castillo debido a un video que se hizo viral en redes sociales. Los detalles.
Una publicidad grabada por Cinthia Fernández desde Miami para promocionar un estudio de abogados desató la indignación de Yanina Latorre, quien no dudó en catalogar a la modelo de "carancho".
En la controvertida publicación, Cinthia Fernández actuaba como supuesta víctima de un siniestro vial, afirmando categóricamente que, al contratar a “mi equipo de abogados podés sacar más dinero que con cualquier aseguradora”.
La conductora de SQP (el programa aludido) Yanina Latorre acusó directamente a su colega de estar incurriendo en “ejercicio ilegal de la abogacía”, sin importar que la modelo se encuentre actualmente cursando la carrera. La crítica se intensificó con una frase lapidaria sobre el entorno de Fernández: “El novio la está llevando al fondo del mar”.
Latorre fue mordaz respecto al nivel de la producción: “encima es malísima la publicidad”, aludiendo al término popular de "carancho" para referirse a letrados inescrupulosos que persiguen víctimas de accidentes viales.
La condición del pago y la foto con el novio
El escándalo se profundizó por el final del video promocional, donde Cinthia Fernández exclamaba la condición de pago: “si no gano no me pagás”, una frase que escandalizó a Yanina Latorre por su implicancia en la práctica legal.
Además, Latorre detalló que al acceder al hipervínculo que acompañaba el post se redirigía a un contacto de WhatsApp que tenía “la foto de ella con el novio”, lo cual ligaba aún más a Fernández con el estudio legal en cuestión. Por esta razón, Yanina Latorre repudió enfáticamente la acción de Cinthia Fernández, concluyendo con el argumento más firme en su crítica: “¡Ella ni siquiera es abogada!”.
La operación de Cinthia Fernández
Luego de algunos días de ausencia en sus redes sociales, Cinthia Fernández volvió a reaparecer ante sus seguidores y lo hizo con una confesión que encendió las alarmas sobre su estado de salud. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la mediática explicó el motivo de su desaparición virtual y sorprendió al mostrar las consecuencias de un procedimiento médico reciente.
Alejada por unos días del contenido habitual que suele compartir —como los momentos cotidianos con sus hijas o sus rutinas de entrenamiento—, la bailarina reveló que debió someterse a una cirugía menor para tratar un problema que ya había enfrentado en el pasado. Fue entonces cuando, sin filtros, contó lo sucedido: “Entre otras cosas, también desaparecí porque me saqué un bulto de la espalda, otra vez”.
En las imágenes compartidas en sus historias, Cinthia mostró un pequeño frasco que contenía lo que le extrajeron durante la intervención, generando impacto entre sus fanáticos. Si bien no dio mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre los motivos por los cuales el bulto reapareció, sí dejó en claro que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras contar lo ocurrido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario