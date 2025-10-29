Yanina Latorre destrozó a Cinthia Fernández por un video en redes sociales: "Carancho"

Además, Latorre detalló que al acceder al hipervínculo que acompañaba el post se redirigía a un contacto de WhatsApp que tenía “la foto de ella con el novio”, lo cual ligaba aún más a Fernández con el estudio legal en cuestión. Por esta razón, Yanina Latorre repudió enfáticamente la acción de Cinthia Fernández, concluyendo con el argumento más firme en su crítica: “¡Ella ni siquiera es abogada!”.

La operación de Cinthia Fernández

Luego de algunos días de ausencia en sus redes sociales, Cinthia Fernández volvió a reaparecer ante sus seguidores y lo hizo con una confesión que encendió las alarmas sobre su estado de salud. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la mediática explicó el motivo de su desaparición virtual y sorprendió al mostrar las consecuencias de un procedimiento médico reciente.

Alejada por unos días del contenido habitual que suele compartir —como los momentos cotidianos con sus hijas o sus rutinas de entrenamiento—, la bailarina reveló que debió someterse a una cirugía menor para tratar un problema que ya había enfrentado en el pasado. Fue entonces cuando, sin filtros, contó lo sucedido: “Entre otras cosas, también desaparecí porque me saqué un bulto de la espalda, otra vez”.

En las imágenes compartidas en sus historias, Cinthia mostró un pequeño frasco que contenía lo que le extrajeron durante la intervención, generando impacto entre sus fanáticos. Si bien no dio mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre los motivos por los cuales el bulto reapareció, sí dejó en claro que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras contar lo ocurrido.