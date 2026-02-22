A qué hora debuta Gran Hermano y cómo ver en vivo por TV e Internet
Este lunes 23 de febrero se estrena Gran Hermano Generación Dorada en Telefe. Conocé todos los detalles del regreso más esperado.
La televisión argentina se prepara para un nuevo sismo en sus niveles de audiencia con uno de los realitys más importantes de la historia de la pantalla chica. Este lunes 23 de febrero, a las 22:15 hs, Telefe dará inicio a Gran Hermano Generación Dorada, una entrega que promete llevar el formato de Banijay Rights —producido en conjunto con Kuarzo— a un nivel de espectacularidad inédito.
Bajo la conducción de Santiago del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa".
El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Cómo ver en vivo: un sistema de transmisión multiplataforma para Gran Hermano
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
Analistas y protagonistas: el equipo detrás de Gran Hermano
El éxito de Gran Hermano radica, en gran medida, en el análisis de lo que sucede tras los muros. Este año, el panel de expertos combina nombres históricos con nuevas e interesantes incorporaciones. Al equipo formado por Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti, se le suman Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el último campeón, Santiago "Tato" Algorta. Como nota de color, la mesa contará con la participación especial de Tomás Balmaceda.
Por su parte, la nostalgia y la experiencia previa tendrán su lugar en La Noche de los Ex, conducida nuevamente por Robertito Funes Ugarte. Con participantes que prometen perfiles disruptivos e historias de vida profundas, "Generación Dorada" se posiciona desde antes de su arranque como el evento mediático que marcará la agenda del 2026 y volverá a poner a Telefe en la punta del rating semanal.
