A qué hora debuta Gran Hermano y cómo ver en vivo por TV e Internet

La grilla de los streams de Telefe

La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.

El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado. Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.

Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir. La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.

Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte. Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.

Analistas y protagonistas: el equipo detrás de Gran Hermano

El éxito de Gran Hermano radica, en gran medida, en el análisis de lo que sucede tras los muros. Este año, el panel de expertos combina nombres históricos con nuevas e interesantes incorporaciones. Al equipo formado por Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti, se le suman Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el último campeón, Santiago "Tato" Algorta. Como nota de color, la mesa contará con la participación especial de Tomás Balmaceda.

Por su parte, la nostalgia y la experiencia previa tendrán su lugar en La Noche de los Ex, conducida nuevamente por Robertito Funes Ugarte. Con participantes que prometen perfiles disruptivos e historias de vida profundas, "Generación Dorada" se posiciona desde antes de su arranque como el evento mediático que marcará la agenda del 2026 y volverá a poner a Telefe en la punta del rating semanal.