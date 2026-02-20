Telefe apuesta fuerte para que Gran Hermano Generación Dorada llegue a todo el país
El reality más visto del país vuelve con una edición renovada, transmisión multiplataforma y una casa completamente transformada que promete estrategias, polémicas y momentos inolvidables desde el primer día.
Este lunes 23 de febrero a las 22:15, Telefe estrena Gran Hermano Generación Dorada, el formato distribuido por Banijay Rights y realizado por Telefe junto a Kuarzo.
¿Dónde se puede ver Gran Hermano Generación Dorada?
El reality más popular del país, nuevamente con Santiago del Moro como conductor, vuelve con una edición que apuesta a redoblar la emoción, las sorpresas y los momentos impactantes. Esta temporada amplía su presencia en múltiples plataformas. DGO, el servicio de TV en vivo y streaming de DIRECTV, dispondrá otra vez de una señal exclusiva, libre y gratuita con transmisión permanente de la casa. Además, Prime Video ofrecerá las galas y debates para verlos a demanda después de su emisión en Telefe. También llegará a Uruguay a través de Canal 10.
En el plano digital, Streams Telefe (YouTube y Twitch) suma programación en vivo durante todo el día para seguir lo que pasa dentro y fuera del juego. La Cumbre, con Santiago del Moro, mostrará el primer mano a mano con el eliminado tras abandonar la casa. Por la tarde, Todo lo Contrario, con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir a las 17.30 hs., seguirá el minuto a minuto con interacción del público.
A las 19.30 hs., La Jugada, con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte, analizará estrategias y posibles movimientos. Mientras que a las 22.15 hs., La Tora Villar y Fefe Bongiorno comentarán en vivo las galas.
Durante la madrugada, El After, con Diego Poggi, ofrecerá un espacio interactivo con análisis y repercusiones. A su vez, Coty Romero reaccionará en vivo a La Noche de los Ex. La Liga de Streamers también será parte del ecosistema digital con distintos creadores siguiendo el reality desde sus canales.
¿Cómo será Gran Hermano Generación Dorada?
La casa vuelve completamente renovada, con nuevos sectores pensados para potenciar el juego y la convivencia: dos piletas —una climatizada y otra estilo playa—, un caño de pole dance, un Punto Verde, una puerta misteriosa y cambios estructurales importantes. El estudio también fue actualizado con tecnología de última generación, más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para más de 650 personas.
Los participantes ingresarán con perfiles diversos y prometen protagonizar una edición intensa. Sus historias y estrategias buscarán convertir esta temporada en una experiencia distinta.
El ciclo contará con el análisis de Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. Se incorporan Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta, junto al invitado Tomás Balmaceda. Además, Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex con ex participantes.
Gran Hermano Generación Dorada regresa con la intención de volver a dominar la conversación y posicionarse como uno de los grandes eventos televisivos del año.
