Telefe apuesta fuerte para que Gran Hermano Generación Dorada llegue a todo el país

¿Cómo será Gran Hermano Generación Dorada?

La casa vuelve completamente renovada, con nuevos sectores pensados para potenciar el juego y la convivencia: dos piletas —una climatizada y otra estilo playa—, un caño de pole dance, un Punto Verde, una puerta misteriosa y cambios estructurales importantes. El estudio también fue actualizado con tecnología de última generación, más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para más de 650 personas.

Gran Hermano

Los participantes ingresarán con perfiles diversos y prometen protagonizar una edición intensa. Sus historias y estrategias buscarán convertir esta temporada en una experiencia distinta.

El ciclo contará con el análisis de Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. Se incorporan Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta, junto al invitado Tomás Balmaceda. Además, Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex con ex participantes.

Gran Hermano Generación Dorada regresa con la intención de volver a dominar la conversación y posicionarse como uno de los grandes eventos televisivos del año.