Lejos de la televisión: el nuevo rumbo profesional de Estefi Berardi que sorprende a todos
La reconocida panelista estuvo como entrevistada en LAM -programa donde supo trabajar- y reveló a qué se está dedicando ahora.
Tras desvincularse de "Los profesionales de siempre" (El Nueve), Estefi Berardi fue como entrevistada a LAM (América) y contó la verdad de por qué decidió irse del ciclo que conduce Flor de la V. Además, reveló que se encuentra dedicándose a otro rubro -alejado de los medios masivos de comunicación- y sorprendió a todos.
"Abrí mi empresa de marketing que se llama Nexa Marketing. El Instagram es IamNexa. Armo la estrategia de comunicación para un montón de empresas. Todo tipo de empresas, constructoras, marca de leche en polvo. Manejo un supermercado, manejo un hotel, tengo varias. Y según los objetivos de cada empresa se monta un plan de marketing", comenzó indicando, tras revelar también que estudió para ello, puesto que es licenciada en Marketing.
Y añadió: "Bueno, y no quiero aburrir, ¿no? Pero bueno, se arma un plan según los objetivos de cada empresa, que uno puede ser, no sé, quiero abrir tantas franquicias en tal lado. Bueno, ¿qué hay que hacer para lograr eso? Y yo asesoro".
Al ser consultada por quién es la cabeza de la empresa, contó: "Es mía, pero somos un equipo. También hacemos e-commerce que es para segmentar bien la publicidad en Meta y llegar al cliente potencial que necesita ese cliente, porque lo que tiene hoy el Instagram es que vos te puedes hacer viral, pero eso no significa que vendas".
De esta manera, Estefi dejó perplejos a sus excompañeros de LAM al revelar este nuevo rumbo que decidió tomar, alejada de la televisión.
Por qué se fue de "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve)
Incisivo, Ángel de Brito también quiso saber el motivo de su punto final con el programa de El Nueve: "Y es medio enquilombado todo, pero me pasaba también que... con Flor todo bien, eso lo quiero aclarar para no inventar porque yo con ella me llevo excelente y creo que es lo mejor del programa. Con Flor me he divertido mucho", comenzó indicando.
Y explicó: "Primero, que no me encantaba lo que estaba haciendo. A mí me pasaba que no me encantaba... no es que me iba a mi casa y decía '¡qué bien está columna! ¡qué bueno este tema!'". Y, en segundo lugar, dio a conocer que en la producción del programa "era medio enquilombado y sentía por ahí que no me nutría tanto a mí ni yo podía nutrir a otros de mi lado".
