Lejos de la televisión: el nuevo rumbo profesional de Estefi Berardi que sorprende a todos

Por qué se fue de "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve)

Incisivo, Ángel de Brito también quiso saber el motivo de su punto final con el programa de El Nueve: "Y es medio enquilombado todo, pero me pasaba también que... con Flor todo bien, eso lo quiero aclarar para no inventar porque yo con ella me llevo excelente y creo que es lo mejor del programa. Con Flor me he divertido mucho", comenzó indicando.

Y explicó: "Primero, que no me encantaba lo que estaba haciendo. A mí me pasaba que no me encantaba... no es que me iba a mi casa y decía '¡qué bien está columna! ¡qué bueno este tema!'". Y, en segundo lugar, dio a conocer que en la producción del programa "era medio enquilombado y sentía por ahí que no me nutría tanto a mí ni yo podía nutrir a otros de mi lado".

berardi nuevo rumbo