Lenny Kravitz y Eva De Dominici juntos en Buenos Aires: la traición de la actriz a su marido

“El encuentro se dio en la casa de un famoso muy top, hubo diferentes invitados, entre ellos el cantante y la actriz. A mi me dicen que se lo vio a los besos dentro de esta casa y que se fueron juntos”, contó el periodista Juan Etchegoyen al revelar detalles del supuesto romance entre la actriz y el cantante.

Todos los detalles del presunto encuentro de Eva De Dominci con Lenny Kravitz en Buenos Aires

Luego el periodista agregó: “Él llegó antes con su representante, luego al rato llegó ella y de a poco en la noche fueron apartándose del resto y los vieron muy mimosos. A las 2 de la mañana se van juntos de la propiedad donde estaban”.

“Ahora bien, esa es la situación. Yo no sé si Lenny estará casado, creo que no, pero ella si. Y a mí me contaron que Eduardo Cruz es o era amigo de Lenny podríamos decir ahora porque no sé cómo quedará todo después de esto. Incluso hay fotos en las redes sociales que así lo confirman”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas revelando un explosivo dato.

Y concluyó: “Yo creo que lo van a desmentir esto porque sería escandaloso que no se diga nada. Me describen que a Lenny y a Eva se les notaba como que ya se conocían de mucho antes, no era algo casual de una noche que coincidieron en este lugar. Es un culebrón internacional hermoso y pasó todo en Buenos Aires”.