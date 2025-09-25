Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y el elenco presentaron lo nuevo de Paul Thomas Anderson: "Si te llama..."

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial

La conferencia de prensa con los actores de "Una batalla tras otra"

En base a esto, antes de su lanzamiento, desde minutouno.com estuvimos presentes en la conferencia de prensa virtual con el elenco y el director de la película. Fue un evento único en el que Leonardo DiCaprio, Paul Thomas Anderson, Benicio del Toro, Teyana Taylor y Chase Infinity compartieron detalles sobre el rodaje y el proceso creativo, con Gaby Meza como host.

Durante la presentación del film, los actores no solo se mostraron emocionados por el estreno, sino también por finalmente poder revelar detalles del trabajo que hicieron en conjunto. En primera instancia comenzó hablando fue Paul Thomas Anderson quien reveló cómo manejó la combinación de hacer una película llena de emociones, pero con una humanidad intensa.

"Las cosas que yo normalmente amo en las películas son los personajes y su forma de ser, lo que más a ellos les cuesta. Ese tipo de cosas s on lo que más me llama la atención, por eso estaba interesado en plantear esta historia siendo determinante en que era una película de acción que, si bien no tiene una tradicional presentación de película de acción, pero sí con el momento que te dan ese tipo de cintas", comenzó diciendo el director quien después agregó: "Toda acción tiene una reacción, todo está siendo constantemente una fuente de tensión haciendo que una cosa desencadene en la otra y espero que eso les genere la montaña rusa de emociones como a los personajes".

Por otro lado, Thomas Anderson explicó: "Otra de las cosas que me interesaron de la creación fue que te demuestra que nunca te puedes escapar de las cosas que realmente amas, lo que es la fuente inicial de esta historia. Así que, para nosotros, fue muy difícil poner a estos personajes que amamos en situaciones extremas para ver cómo reaccionan".

Tras esto, quien tomó el micrófono fue Leonardo DiCaprio quien contó por qué tomó la decisión de ser parte de este proyecto y qué lo atrajo del guion. "Primero que nada, si Paul Thomas Anderson te llama para un proyecto, como Benicio dijo, primero dices que sí y después lees el guion", aseguró el intérprete. Después de esto, afirmó: "Él crea universos únicos en los que uno puede sentirse confortable, pero con esta lo cierto es que yo amo las películas que tienen a su malvado, a sus mentirosos, a los impredecibles en su naturaleza".

"Paul empezó a escribir hace 16 o 17 años y esta película se relaciona tanto con el mundo que vivimos, es tan entretenida y estos 3 personajes tienen una humanidad que los lleva a buscar hacer su camino en un mundo de extremos, así lo que amo es que se puede convertir en un espejo de la sociedad en la que vivimos actualmente, en el mundo en el que vivimos", dejó en claro DiCaprio quien también destacó: "Y lo podemos ver con estos ojos, con estas personas que están tratando de buscar humanidad ayudándose los unos a los otros. Son seres humanos con los que cada uno se puede identificar cuando vean la película".

Por su parte, Chase Infinity reveló: "Como dijo Leo, si Paul llama nadie va a decir nunca que no y la verdad es que haber tenido la oportunidad de estar en un set con él fue una masterclass al igual que trabajar con Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor. Es una oportunidad que nunca iba a dejar pasar". Aún así, también destacó: "Pero también trabajar sobre el proceso del personaje de Leo y alrededor de cómo él va creciendo es lo que me hizo enamorarme del proyecto más que nada".

En tanto, Benicio del Toro fue tajante: "Las tres letras: PTA (Paul Thomas Anderson). Como dijo Leo, él creó una historia realmente original, impredecible, llena de humanidad, humor. Cada personaje es tridimensional, incluso los malos y así es cómo explora las condiciones humanas. Y esta grandiosa manera de ver la acción también me atrajo, pero después sigue el elenco, quienes son impresionantes. Yo siempre quise trabajar con Leo, Sean Penn con quien siempre quise trabajar y después esta mujer que es brillante - Chase Infinity-".

Luego, Paul Thomas Anderson volvió a hablar y explicó por qué eligió contar la historia de un padre y una hija. "Quizás es muy obvio, pero yo tengo a mis hijos, a mis 3 hijas así que fue muy fácil para mí conectar con Bob, fue muy fácil crear a Willa y sentirme encantado con ella, así que escribir un escenario de este tipo no estuvo muy lejos de mi vida", contó el director. "Yo creo que cada padre siempre se siente como una falla, los primeros años de paternidad siempre son mágicos, pero después se convierten en otra cosa, tienen su propia mente, sus propias decisiones y yo estoy en medio de esa transición, entonces fue muy fácil para mi entender a los personajes, por eso mi corazón está con ellos".

A las declaraciones de Anderson le siguió la aventura personal de Chase Infinity quien debuta en cine rodeada de estrellas, por lo que confesó qué fue lo que más aprendió en esta experiencia. "Creo que hay mucho que aprendí de todos. Como dije antes, Paul nos dio una masterclass así como mucha libertad para actuar y en lo que respecta al elenco, más allá de que todos hicieron trabajos brillantes, tengo que decir que tienen mucha compasión. Todos, Leo y Paul en especial, mostraron mucha caballerosidad y creo que todas esas cosas que me dijeron son muy importantes para mi y siempre les voy a estar agradecida".

Benicio del Toro, por otro lado, volvió a tomar el micrófono para hablar de su personaje y cómo él logró crear el mundo en el que el Sensei vive. "Todo llegó desde el guion. Paul creó el principio y el final del personaje y juntos exploramos el crecimiento del personaje. Fue así como logramos crear lo que ustedes vieron", declaró el actor en la conferencia de prensa virtual en la que minutouno.com estuvo presente.

"Parte de eso que vieron es gracias a que Paul ama el proceso del actor y, además, hizo algo muy cool también. Trajo un montón de personas que no son actores de profesión a participar con nosotros como actores. Y vi que ellos describieron a mi personaje como un líder, entonces quizás esa visión realmente empezó cuando nos vimos forzados a sumar a estos no actores a participar y creer lo que nosotros, los actores, necesitamos expresar, así que Leo y yo tuvimos que ser líderes para que estos no actores entiendo y creo que la química de nuestros personajes sale de ahí", confirmó Del Toro. "Creo que Sensei es el amigo perfecto", manifestó el intérprete.

Por último, los actores revelaron que trabajar juntos fue algo de otro mundo así como darle el inicio a la carrera de Chase. De hecho, para cerrar, Paul Thomas Anderson explicó que tanto él como Leo estaban completamente nerviosos de trabajar con ella porque sentían que debían cuidarla, pero que aún así pudieron lograr una hermosa familia.