Bautista Mascia sorprendió al regalar la casa que ganó en Gran Hermano: "Se la di a..."

La organización no tardó en reaccionar, reflejando la emoción que les provocó la donación: “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”, compartieron en sus redes.

Bautista en Córdoba 2

EL AGRADECIMIENTO A BAUTISTA MASCIA

Los integrantes de la asociación destacaron el impacto del gesto: “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio”. Para ellos, ese encuentro marcó el inicio de un proyecto histórico que pronto se materializará en paredes y techos.

Con esta acción, Bautista dejó en evidencia que su triunfo en el reality fue solo el punto de partida. Lo que comenzó como un premio personal se transformó en un espacio colectivo con un profundo impacto social. En Córdoba, la futura casa promete convertirse en un refugio de vida, alegría y contención para quienes más lo necesitan.