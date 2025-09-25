Bautista Mascia sorprendió al regalar la casa que ganó en Gran Hermano: "Se la di a..."
El ganador de la casa más famosa del país mostró su emoción frente al acto de entregar su premio a quienes lo necesitan.
Bautista Mascia dejó a todos boquiabiertos al revelar qué hizo con la casa que ganó en Gran Hermano. El campeón uruguayo de la edición 2023/2024 eligió no quedarse con el premio y decidió destinarlo a una causa solidaria. En sus redes sociales compartió fotos del terreno donde se levantará la vivienda.
Según explicó, la vivienda fue donada a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización cordobesa que acompaña a infancias y juventudes trans. Con entusiasmo, Bautista mostró el terreno y comentó: “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH”.
El motivo de su decisión quedó claro en sus propias palabras: “Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”. Este gesto de generosidad conmovió a quienes lo siguen.
La organización no tardó en reaccionar, reflejando la emoción que les provocó la donación: “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”, compartieron en sus redes.
EL AGRADECIMIENTO A BAUTISTA MASCIA
Los integrantes de la asociación destacaron el impacto del gesto: “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio”. Para ellos, ese encuentro marcó el inicio de un proyecto histórico que pronto se materializará en paredes y techos.
Con esta acción, Bautista dejó en evidencia que su triunfo en el reality fue solo el punto de partida. Lo que comenzó como un premio personal se transformó en un espacio colectivo con un profundo impacto social. En Córdoba, la futura casa promete convertirse en un refugio de vida, alegría y contención para quienes más lo necesitan.
