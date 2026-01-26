Leonardo Sbaraglia estrena "Amarga Navidad" junto a Pedro Almodóvar
Warner Bros acaba de anunciar que el actor argentino protagonizará la nueva cinta de Almodóvar. De qué se trata, cuándo estrena y más.
El próximo 28 de mayo, las salas de cine se teñirán de los colores vibrantes y las emociones profundas que solo Pedro Almodóvar sabe conjurar. El director más icónico del cine español regresa con "Amarga Navidad", una propuesta que promete ser un viaje introspectivo donde el cine se mira al espejo.
Tras la revelación del primer póster oficial y un tráiler cargado de melancolía y tensión, la expectativa es total: estamos ante el regreso de Almodóvar a sus temas fetiche, pero con una madurez narrativa que desafía sus propios límites.
La gran noticia para el público rioplatense es la presencia central de Leonardo Sbaraglia. El actor argentino, que ya había dejado su huella en el universo almodovariano con su breve pero inolvidable participación en Dolor y Gloria, asume aquí un rol fundamental. Sbaraglia interpreta a Raúl Durán, un guionista y director de cine cuya historia se entrelaza peligrosamente con la de los protagonistas de su propia ficción, creando un juego de niveles donde la realidad y el guion se vuelven indistinguibles.
La trama nos presenta a Bárbara Lennie en una actuación que ya se perfila como consagratoria. Encarna a una directora de publicidad que se refugia en el trabajo para evadir el duelo por la muerte de su madre durante un trágico puente de diciembre. Una crisis de pánico la obliga a huir del caos de Madrid hacia la quietud de Lanzarote junto a su amiga Patricia. En este escenario, su pareja Bonifacio se convierte en su tabla de salvación, mientras sus vidas se narran en paralelo a la crisis creativa y personal del personaje de Sbaraglia.
Fiel a su estilo, el director rodeó a Sbaraglia y Lennie de un elenco que combina veteranía y frescura. Regresan figuras de su confianza absoluta como Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Victoria Luengo, la icónica Carmen Machi y Gloria Muñoz. Sin embargo, Almodóvar sigue expandiendo su universo con la incorporación de Patrick Criado y Quim Gutiérrez, quienes ingresan por primera vez a esta "familia" cinematográfica.
Amarga Navidad se perfila como un melodrama sofisticado que explora cómo el arte sirve como refugio ante la pérdida. Con la maestría de Almodóvar en la puesta en escena y la versatilidad de Sbaraglia para habitar personajes atormentados, el estreno del 28 de mayo promete ser el evento cultural del año, recordándonos que, a veces, para escapar del caos, primero debemos filmarlo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario