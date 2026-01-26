Leonardo Sbaraglia estrena "Amarga Navidad" junto a Pedro Almodóvar

Embed - “Amarga Navidad”. Teaser trailer. Oficial Warner Bros. Pictures (HD)

La trama nos presenta a Bárbara Lennie en una actuación que ya se perfila como consagratoria. Encarna a una directora de publicidad que se refugia en el trabajo para evadir el duelo por la muerte de su madre durante un trágico puente de diciembre. Una crisis de pánico la obliga a huir del caos de Madrid hacia la quietud de Lanzarote junto a su amiga Patricia. En este escenario, su pareja Bonifacio se convierte en su tabla de salvación, mientras sus vidas se narran en paralelo a la crisis creativa y personal del personaje de Sbaraglia.