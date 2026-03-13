Un grito del exterior sacudió a la casa y Gran Hermano lanzó un fuerte comunicado: "Última advertencia"

Y fue tajante: "Y eso está prohibido. También indagaron preguntar sobre qué fue lo que gritaron desde el exterior. Fueron muchos los participantes involucrados en este episodio. Y cada uno de ustedes sabe el nivel de responsabilidad que tuvo. En esta casa, los gritos no tienen entidad. Y siempre, siempre hay que poner en duda lo que escuchan".