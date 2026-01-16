Sabrina Rojas reveló cuándo se divorció de Luciano Castro y sorprendió con su relato
La rubia habló sin filtros sobre su separación, el trámite legal y recordó con humor cómo fue su casamiento. “Fue hace un par de meses”, sostuvo.
En una charla distendida pero cargada de revelaciones, Sabrina Rojas sorprendió al contar detalles inéditos sobre su divorcio de Luciano Castro. La confesión se dio en el ciclo de streaming en el que participa, en medio de una conversación disparada por el anuncio del próximo casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, un tema que derivó rápidamente hacia experiencias personales.
Durante el intercambio en Ángel Responde (Bondi Live), la panelista reflexionó sobre el significado del matrimonio y la convivencia, y allí soltó una frase que llamó la atención de todos. “El mayor cambio es convivir o no, más que firmar el papel. Divorciarse es caro también. Yo me casé una vez y no me volvería a casar. Yo me divorcié hace un par de meses”, afirmó, generando la inmediata sorpresa de Ángel de Brito.
“¿Recién ahora?”, reaccionó el conductor, marcando el asombro generalizado. Sabrina aclaró entonces la situación y explicó que la separación sentimental había ocurrido mucho tiempo atrás. “Me separé hace cinco años”, precisó. Ante la insistencia sobre el motivo de la demora en el trámite legal, fue directa y fiel a su estilo: “Nos olvidamos. Hasta que un día dijimos: Che, seguimos casados, nos tenemos que pedir permiso para vender el auto”.
Lejos de dramatizar, Rojas compartió anécdotas cotidianas que reflejan la dinámica que mantuvo con Castro tras la ruptura. “Él me decía: ‘Tengo que vender la camioneta. ¿Pasás y firmás?’. Sí, paso, firmo. Yo también soy muy copada”, relató entre risas, dejando en claro que el vínculo se sostuvo desde un lugar práctico y sin conflictos visibles.
La conductora también retomó el tema en Sálvese Quien Pueda, donde reemplaza a Yanina Latorre, y volvió sobre los recuerdos de su casamiento, aportando más detalles que no pasaron desapercibidos. “Yo me casé con la alianza. Me enteré un martes que me casaba un viernes, nos casamos solos y volvimos a casa”, contó sobre la ceremonia íntima que tuvo lugar en 2016.
El tono irónico no faltó al recordar cómo se tomó aquella decisión. “Me dijo ‘el viernes nos casamos’… Alguna cagada se habría mandado seguro”, lanzó, provocando carcajadas en el estudio. Incluso se permitió una reflexión pícara sobre la personalidad del actor: “Yo digo que el gordo quiere compensar con todo”.
Con naturalidad y humor, Sabrina Rojas transformó un tema sensible en una charla descontracturada, dejando en evidencia que, al menos en su caso, el divorcio fue más una cuestión administrativa que emocional, y reafirmando su estilo frontal a la hora de hablar de su vida privada.
