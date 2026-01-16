Sabrina Rojas reveló cuándo se divorció de Luciano Castro y sorprendió con su relato

Luciano Castro sabrina rojas

El tono irónico no faltó al recordar cómo se tomó aquella decisión. “Me dijo ‘el viernes nos casamos’… Alguna cagada se habría mandado seguro”, lanzó, provocando carcajadas en el estudio. Incluso se permitió una reflexión pícara sobre la personalidad del actor: “Yo digo que el gordo quiere compensar con todo”.

Con naturalidad y humor, Sabrina Rojas transformó un tema sensible en una charla descontracturada, dejando en evidencia que, al menos en su caso, el divorcio fue más una cuestión administrativa que emocional, y reafirmando su estilo frontal a la hora de hablar de su vida privada.