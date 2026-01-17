Inesperado consejo de Luis Ventura a Luciano Castro en medio del escándalo mediático: "Ningún delito..."

Cómo comenzó el amor entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Su historia comenzó hace casi dos décadas. En 2007, mientras ella trabajaba en Patito Feo y él en Lalola, tuvieron un romance breve que mantuvieron en secreto durante años. Griselda lo recordó tiempo después como "una cosita" de jóvenes, antes de su relación con Adrián Suar.

Tras la separación de Castro y Flor Vigna, los actores volvieron a verse en el verano de 2024 en Mar del Plata. Sin embargo, el "flechazo" definitivo ocurrió en abril de 2024 durante el cumpleaños de su amiga en común, Carla Peterson. Confirmaron oficialmente su noviazgo en mayo de ese mismo año.