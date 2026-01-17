Inesperado consejo de Luis Ventura a Luciano Castro en medio del escándalo mediático: "Ningún delito..."
El periodista le envió una recomendación al actor en medio de las versiones sobre su ruptura con Griselda Siciliani.
La situación sentimental de Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa siendo tema de debate en el ambiente artístico. En medio de versiones contradictorias y trascendidos, Luis Ventura decidió pronunciarse y enviarle un mensaje puntual al actor.
El periodista se refirió públicamente al conflicto luego de la difusión de audios que generaron polémica en torno a Castro, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas. En su intervención, combinó una advertencia con una señal de respaldo hacia el intérprete.
“Esto es para Luciano Castro. Que no pierda su autoestima”, expresó Ventura durante su participación en Polémica en el Bar, marcando su postura frente al revuelo mediático.
En la misma línea, el conductor fue claro al intentar poner en perspectiva las acusaciones vinculadas al caso: “Que se equivocó, se equivocó, pero no cometió ningún delito”, afirmó, buscando diferenciar errores personales de situaciones de mayor gravedad.
En un contexto atravesado por múltiples opiniones y repercusiones, las declaraciones de Ventura se suman a las distintas miradas que surgieron en torno a la situación personal del actor. Lejos de profundizar el conflicto o alimentar el escándalo, el conductor eligió cerrar su intervención con un mensaje de respaldo hacia Luciano Castro en medio de la exposición mediática que atraviesa.
Cómo comenzó el amor entre Griselda Siciliani y Luciano Castro
Su historia comenzó hace casi dos décadas. En 2007, mientras ella trabajaba en Patito Feo y él en Lalola, tuvieron un romance breve que mantuvieron en secreto durante años. Griselda lo recordó tiempo después como "una cosita" de jóvenes, antes de su relación con Adrián Suar.
Tras la separación de Castro y Flor Vigna, los actores volvieron a verse en el verano de 2024 en Mar del Plata. Sin embargo, el "flechazo" definitivo ocurrió en abril de 2024 durante el cumpleaños de su amiga en común, Carla Peterson. Confirmaron oficialmente su noviazgo en mayo de ese mismo año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario