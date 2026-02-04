Leticia Siciliani dio detalles de cómo está Griselda tras su ruptura con Luciano Castro: qué dijo

Leticia destacó que el vínculo entre los hermanos Siciliani es de un acompañamiento constante, especialmente en momentos de alta exposición pública. “Con mis hermanos nos acompañamos en todo. Yo estaba en Mar del Plata cuando pasó todo, así que estuve mucho con ella. No fue un tragedia. La acompañé más que nada en lo mediático, que es una fiaca”, confesó la joven artista, minimizando el impacto emocional del quiebre y señalando que el verdadero desafío fue lidiar con el asedio de la prensa.