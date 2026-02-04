Leticia Siciliani dio detalles de cómo está Griselda tras su ruptura con Luciano Castro: qué dijo
Durante una entrevista en "La mañana con Moria", la hermana de la actriz dio su punto de vista de la separación y, además, afirmó que tiene buena relación con Castro.
El distanciamiento entre Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa generando repercusiones en el entorno familiar de los protagonistas. En esta oportunidad, fue Leticia Siciliani quien brindó declaraciones exclusivas en el programa La mañana con Moria, donde ofreció una perspectiva íntima sobre cómo atraviesa su hermana este proceso de separación. Con un tono conciliador y enfocado en desdramatizar la situación, la actriz explicó el rol de apoyo que asumió durante las últimas semanas.
Leticia destacó que el vínculo entre los hermanos Siciliani es de un acompañamiento constante, especialmente en momentos de alta exposición pública. “Con mis hermanos nos acompañamos en todo. Yo estaba en Mar del Plata cuando pasó todo, así que estuve mucho con ella. No fue un tragedia. La acompañé más que nada en lo mediático, que es una fiaca”, confesó la joven artista, minimizando el impacto emocional del quiebre y señalando que el verdadero desafío fue lidiar con el asedio de la prensa.
Lejos de mostrar una imagen de tristeza, Leticia aseguró que Griselda se encuentra en un excelente momento profesional, lo que le permite mantener el foco fuera de los conflictos personales. Según su relato, la protagonista de Envidiosa no tiene espacio para las lamentaciones debido a sus múltiples compromisos: “Ella está bárbara: grabó Envidiosa y tu serie, Moria, ahora está filmando una peli… No para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa”.
Asimismo, Leticia enfatizó la nobleza de su hermana a la hora de cerrar vínculos sentimentales, asegurando que Griselda prioriza siempre el buen trato y la cordialidad con quienes fueron sus parejas. “Siempre quedó todo bárbaro con su ex, más allá de las cosas. No me la imagino a ella hablando mal de una expareja. Así que si ella no lo hace, yo menos”, sentenció, dejando en claro que no existen resentimientos públicos ni privados.
Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue cuando Leticia reveló que mantiene una relación cotidiana con su ahora excuñado por motivos profesionales. Al ser colegas, ambos han compartido extensas jornadas de trabajo recientemente. “Con Lu somos colegas y estamos filmando juntos. Grabamos todo el año pasado. Además lo conozco desde chiquita porque ellos estuvieron de novios hace años. Ahora mi vínculo con él sigue desde ese lado, desde lo laboral”, explicó.
Finalmente, la actriz reiteró que la separación ha sido procesada de manera natural dentro del seno familiar, evitando cualquier tipo de conflicto mayor. “A ella no le pasó nada. Charlamos el tema como una cosa más y tratamos de desdramatizar lo que pasó con Luciano”, concluyó, reafirmando que la prioridad de los Siciliani es continuar con sus rutinas y proyectos cinematográficos sin que las noticias del corazón afecten su estabilidad.
