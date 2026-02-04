La "amenaza" de Guillermo Coppola en el stream de Mernosketti: "Bombazo"

Mernosketti fue un popular trío de streamers argentinos compuesto por Moski, Mernuel (Manuel Merlo) y Bauleti, conocidos por su contenido en Kick y YouTube. Ganaron gran popularidad, alcanzando hitos como una transmisión solidaria de $6 millones de pesos, pero el grupo se disolvió en septiembre de 2025 debido a conflictos internos y la partida de Moski a Dubái.

Integrantes: Manuel Merlo (Mernuel), Lautaro Moschini (Moski) y Bauleti.

En septiembre de 2025, el grupo se separó luego de que Moski anunciara su alejamiento sin aviso previo, generando controversia y malestar con los otros integrantes.

Coppola anticipó que la segunda temporada de su serie será más picante que la primera

Guillermo Coppola dialogó con La Voz en Vivo y compartió novedades exclusivas sobre la segunda temporada de su serie biográfica, Coppola, el representante.

Aunque el empresario admitió que “la gente de Disney”, la productora detrás de la serie, es “muy cerrada” y no le proporciona información fácilmente, logró obtener algunos datos significativos en su último encuentro con el director Ariel Winograd.

Coppola comentó que casualmente invitó a Winograd a la Bombonera el domingo pasado y fue allí donde el director le adelantó que la segunda temporada promete superar a la primera.

“Adelanto que ya editaron cinco de los seis capítulos que vienen. No sé si estoy spoileando algo, que me perdonen, pero no digo nada que no me hayan dicho en una combi que íbamos con amigos en la cancha”, aseguró.

De hecho, el director fue aún más enfático al decirle que “la primera temporada no existe” en comparación, aunque Coppola se encargó de recordar que la parte inicial fue un “éxito” y “gustó muchísimo”.

Venimos pisándole los pies a El Encargado”, aseguró entre risas, haciendo referencia a la serie protagonizada por Guillermo Francella.

Coppola también expresó su profundo agradecimiento por la oportunidad, destacando que haber sido elegido para tener “dos temporadas de una serie”, además de haber tenido ya dos películas y un libro sobre su vida, es un gran honor.

“¿Qué hizo Coppola? Esta es la pregunta que le hago a la gente cuando se acerca con tanto cariño. Yo vivo hoy ese agradecimiento eterno a Diego (Maradona), por supuesto, a 200 futbolistas que tuve antes de Diego, a los representantes de hoy y a algunos políticos que me distinguen", comentó.