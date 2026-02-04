Habló el creador del pasacalle que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani: qué dijo

pasacalles Luciano Castro

El empresario también hizo hincapié en la reserva con la que se manejan y en que, en este caso puntual, no hubo ningún tipo de intercambio publicitario sino un pago completo del servicio. Según detalló, los valores pueden variar de acuerdo a la complejidad del trabajo y las características del mensaje. “Lo de la confidencialidad es así porque entra la privacidad del cliente y esto fue abonado 100% porque no es una persona que haga canje. Los precios oscilan entre 92 mil y 140 mil pesos y este es que se hizo es de los más caros”, añadió el creador del pasacalle del momento.

Sobre el armado puntual del cartel que se volvió famoso, Moscato contó que no fue algo resuelto en un solo intento, sino que requirió varias modificaciones y un análisis cuidadoso del contexto para evitar errores que pudieran empeorar la situación. El mensaje, explicó, debía ser claro, pero también medido, ya que cualquier palabra podía tener consecuencias. “Fijate que el contenido es contundente y lleva tiempo armar el esquema y la persona que te encarga un pasacalle así está indecisa y se cambiaron varias veces el diseño de este pasacalle, fueron muchas idas y vueltas y nosotros lo que hacemos es preguntar como viene la mano. Tenemos que saber el contexto para no meter la pata y el que lo manda a hacer que no le salga el tiro por la culata”, dijo al respecto el trabajador en las últimas horas.

En esa misma línea, el dueño de la empresa reveló que su tarea muchas veces excede lo estrictamente gráfico y roza lo emocional, ya que deben entender bien la situación personal de quien contrata el servicio. También mencionó otros nombres conocidos que recurrieron a sus pasacalles, aunque remarcó que ninguno alcanzó la dimensión mediática del de Castro. “Imaginate que una palabra que pongamos puede generar un lío también por eso preguntamos antes bien lo que está pasando, hacemos de psicólogos también. Hemos hecho pasacalles para Enzo Fernández y Vicky Xipolitakis pero la repercusión que tuvo este no lo tuvo ninguno”.

Por último, Moscato se refirió al aspecto económico y a las dificultades que a veces surgen al trabajar con figuras públicas, señalando que no todos cumplen de la misma manera con los pagos. En contraste, destacó la actitud de Luciano Castro en esta ocasión. “Me sorprendió y a la vez no que no haya pedido canje porque no le importa nada, pero quiso desactivar una bomba y yo lo que te digo es que hay famosos que quieren regatear el precio y algunos tampoco te pagan. En este caso no me pasó, pero no solo que regatean, sino que no te pagan”, concluyó Leonardo.