Habló el creador del pasacalle que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani: qué dijo
Leonardo Moscato, dueño de la empresa contratada por el actor, reveló cómo se gestó el mensaje que se volvió viral, cuánto costó y qué pedidos hacen los famosos en situaciones límite.
El responsable del pasacalle dedicado a Luciano Castro decidió hablar públicamente por primera vez y dio detalles desconocidos sobre el encargo que terminó convirtiéndose en tema de conversación en todos lados. Se trata de Leonardo Moscato, titular de la empresa contratada por el actor, quien brindó una entrevista luego del enorme revuelo que generó el mensaje romántico dirigido a Griselda Siciliani.
La historia tomó todavía más vuelo cuando el propio creador del cartel callejero se refirió a la repercusión inesperada que tuvo el trabajo. Luciano Castro sorprendió con el gesto hacia Griselda Siciliani y, en medio del impacto mediático, fue Moscato quien salió a contar cómo se gestó todo puertas adentro. En diálogo con Juan Etchegoyen, el empresario habló del proceso detrás de un encargo que, según describió, superó cualquier antecedente en materia de viralización.
“Lo del pasacalle de Luciano fue histórico porque la medición de repercusión fue tremenda y eso que el mensaje fue bastante sencillo y simple el que se puso, pero fue viral todo y la realidad es que me llaman de todos lados por estos días”, comenzó diciendo el conductor.
A partir de esa explosión de interés, Moscato explicó que este tipo de pedidos suelen llegar cuando otras instancias de diálogo ya fracasaron y la persona busca un gesto fuerte y visible. Además, reveló cifras concretas sobre el costo de este tipo de acciones y dejó en claro que no se trata de algo accesible para cualquiera. “La mayoría son de este tipo como de Luciano y una reconciliación, pero al punto de llegar a hacerse esto es porque se agotaron todos los recursos para acudir a un pasacalle y lo mínimo que sale esto son 92 mil pesos”.
El empresario también hizo hincapié en la reserva con la que se manejan y en que, en este caso puntual, no hubo ningún tipo de intercambio publicitario sino un pago completo del servicio. Según detalló, los valores pueden variar de acuerdo a la complejidad del trabajo y las características del mensaje. “Lo de la confidencialidad es así porque entra la privacidad del cliente y esto fue abonado 100% porque no es una persona que haga canje. Los precios oscilan entre 92 mil y 140 mil pesos y este es que se hizo es de los más caros”, añadió el creador del pasacalle del momento.
Sobre el armado puntual del cartel que se volvió famoso, Moscato contó que no fue algo resuelto en un solo intento, sino que requirió varias modificaciones y un análisis cuidadoso del contexto para evitar errores que pudieran empeorar la situación. El mensaje, explicó, debía ser claro, pero también medido, ya que cualquier palabra podía tener consecuencias. “Fijate que el contenido es contundente y lleva tiempo armar el esquema y la persona que te encarga un pasacalle así está indecisa y se cambiaron varias veces el diseño de este pasacalle, fueron muchas idas y vueltas y nosotros lo que hacemos es preguntar como viene la mano. Tenemos que saber el contexto para no meter la pata y el que lo manda a hacer que no le salga el tiro por la culata”, dijo al respecto el trabajador en las últimas horas.
En esa misma línea, el dueño de la empresa reveló que su tarea muchas veces excede lo estrictamente gráfico y roza lo emocional, ya que deben entender bien la situación personal de quien contrata el servicio. También mencionó otros nombres conocidos que recurrieron a sus pasacalles, aunque remarcó que ninguno alcanzó la dimensión mediática del de Castro. “Imaginate que una palabra que pongamos puede generar un lío también por eso preguntamos antes bien lo que está pasando, hacemos de psicólogos también. Hemos hecho pasacalles para Enzo Fernández y Vicky Xipolitakis pero la repercusión que tuvo este no lo tuvo ninguno”.
Por último, Moscato se refirió al aspecto económico y a las dificultades que a veces surgen al trabajar con figuras públicas, señalando que no todos cumplen de la misma manera con los pagos. En contraste, destacó la actitud de Luciano Castro en esta ocasión. “Me sorprendió y a la vez no que no haya pedido canje porque no le importa nada, pero quiso desactivar una bomba y yo lo que te digo es que hay famosos que quieren regatear el precio y algunos tampoco te pagan. En este caso no me pasó, pero no solo que regatean, sino que no te pagan”, concluyó Leonardo.
