Griselda Siciliani rompió el silencio en redes en medio del escándalo con Luciano Castro

Tamara Bella aseguró que Luciano Castro la encaró estando con Griselda Siciliani: "Me tiroteó"

Durante una entrevista en Puro Show (El Trece), Tamara Bella explicó que el primer contacto se dio de manera natural, ya que sus hijos asisten al mismo colegio. En ese contexto, reconoció que el actor le envió mensajes en una etapa en la que aún estaba en pareja con Griselda Siciliani.

Según detalló, al notar ciertas señales, decidió junto a una amiga chequear cuál era la situación sentimental de Castro. Fue entonces cuando Pochi le preguntó en vivo: “¿Con qué persona descubriste que estaba cuando empezaste a stalkearlo?“. La respuesta de Tamara fue directa: “Y bueno… Hace seis meses”, lo que dio pie a la reacción inmediata de Fernanda Iglesias y Pampito, quienes lanzaron: “¡Con Griselda!“.

Ante ese escenario, Matías Vázquez intervino con una aclaración: “Es decir que hace seis meses te atacó con la intención de seducirte”. Sin embargo, la modelo se encargó de bajar el tono y explicó: “No quiero decir ‘atacó’. Él es canchero, es así. Me tiroteó. Yo me lo tomé muy ligeramente, no le di mucha importancia”.

Más adelante, Fernanda Iglesias quiso saber si el actor le había manifestado problemas en su relación. “A mí me dijeron que cuando descubriste que estaba con Griselda, él te dijo que estaba todo mal con ella y que te aseguró que iba a terminar”, le planteó.

Tamara fue contundente al responder: “No, no, no. No voy a decir eso. Lo único que te puedo decir es que no estuve con él. Perdí la memoria, me parece que no…”, dijo con humor. Además, Bella contó que también se cruzaron en actos escolares y que las charlas fueron siempre informales. “Hablábamos de la vida, somos del medio. No me va a encarar ahí”, señaló.

Por último, Pampito sumó que dentro del “chat de mamis”, en el que también participa Sabrina Rojas, se comenta que Castro “tuvo algo” con la modelo. Frente a esa versión, Tamara fue clara: “Está bien que piensen eso, no puedo hacer nada. Yo no estuve, además no tendría nada para ocultar porque yo estaba soltera. ¿Cuál hubiera sido el problema?”.