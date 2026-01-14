El encuentro entre Luciano Castro y Tamara Bella que salió a la luz en medio del escándalo
La versión describe un episodio incómodo ocurrido meses atrás en un gimnasio, en medio de las versiones de infidelidad que sacuden la relación del actor con Griselda Siciliani.
El nombre de Luciano Castro continúa en el centro de la escena mediática luego de que trascendieran detalles sobre una presunta infidelidad que habría marcado un punto de quiebre en su relación con Griselda Siciliani. En ese contexto, en las últimas horas se conoció un episodio hasta ahora poco difundido que involucra al actor y a la comunicadora Tamara Bella, y que habría tenido lugar en un gimnasio durante el año pasado.
La información fue dada a conocer por Juan Etchegoyen en su programa, donde el periodista aseguró haber accedido a un testimonio directo sobre una situación que generó incomodidad y sorpresa. Según relató el conductor, el episodio se habría producido en agosto, cuando Tamara Bella asistía con normalidad a un gimnasio y se encontró, de manera inesperada, con la presencia de Castro en el lugar.
Etchegoyen introdujo el tema contextualizando el clima que rodea al actor: “Quiero contarte un dato que me enteré en las últimas horas que tiene que ver con coletazos que existen con el tema Luciano Castro y su infidelidad a Griselda Siciliani”. A partir de allí, el periodista explicó que la relación con una mujer danesa no habría sido el único vínculo extramatrimonial mencionado, y que el nombre de Tamara Bella aparece cada vez con mayor insistencia dentro de ese entramado.
“Me contaron en las últimas horas que efectivamente la infidelidad del actor a la actriz con esta chica danesa no es la única. Aparece cada hora con más fuerza el nombre de Tamara Bella y hay un dato fuerte”, afirmó Etchegoyen, antes de detallar el episodio puntual que llamó la atención de su fuente. El conductor remarcó además la solidez de la información al señalar: “A mí me contaron un dato que de ser cierto y me atrevo a decirlo porque la fuente es inobjetable, de ser cierto esto es terrible todo y esto ocurrió en agosto pasado”.
El momento más delicado del relato llegó cuando describió cómo se habría producido el encuentro: “Me cuentan que Tamara iba a un gimnasio en su momento y una vez se le apareció Luciano ahí. Al parecer, según la persona que me da la info, Luciano observó por las stories de Tamara que se encontraba ahí y fue a buscarla directamente, lo cual fue muy incómodo”. De acuerdo a esa versión, el actor habría acudido al lugar específicamente para verla, sin que existiera una cita previa.
Etchegoyen cerró su relato con una frase que dejó en claro el tenor de la situación: “En ese momento que Luciano ingresa al gimnasio, la encara porque quería verla. Y la persona que me cuenta me dice que él quería verla todo el tiempo y hasta estaba intenso con el tema y por lo que tengo entendido Tamara nunca le dio bola”. El episodio, sumado a las versiones previas, alimenta un escenario complejo alrededor de la figura del actor y expone nuevas aristas de un conflicto personal que sigue generando repercusiones públicas.
