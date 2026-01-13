Tamara Bella aseguró que Luciano Castro la encaró estando con Griselda Siciliani: "Me tiroteó"

Por último, Pampito sumó que dentro del “chat de mamis”, en el que también participa Sabrina Rojas, se comenta que Castro “tuvo algo” con la modelo. Frente a esa versión, Tamara fue clara: “Está bien que piensen eso, no puedo hacer nada. Yo no estuve, además no tendría nada para ocultar porque yo estaba soltera. ¿Cuál hubiera sido el problema?”.

Embed - "CUANDO ME ENCARÓ ESTABA CON GRISELDA": Tamara Bella contó todo sobre su vínculo con Luciano Castro