La picante reacción de Leticia Siciliani tras el escándalo de Luciano Castro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2011181105634812126?t=EFXGJ_3-njN5Il2EV4IWzA&s=19&partner=&hide_thread=false LA PALABRA DE LETICIA SICILIANI



"Me molesta mucho cualquier persona que bardee a mi hermana"

"Era hora de que Luciano diga que es patético"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/nih0qBHEGt — América TV (@AmericaTV) January 13, 2026

Griselda Siciliani rompió el silencio en redes en medio del escándalo con Luciano Castro

En plena tormenta mediática por las versiones que involucran a Luciano Castro en presuntas infidelidades, Griselda Siciliani reapareció públicamente con un mensaje que no pasó inadvertido y que muchos leyeron como una toma de postura frente al revuelo que rodea su vida privada.

Lejos de hacer referencia directa a los trascendidos, la protagonista de Envidiosa utilizó sus redes sociales para celebrar una noticia vinculada a su carrera artística. A través de una historia de Instagram, compartió una publicación de la Academia de Cine en la que se anunciaba la nominación de la película Belén a los Premios Goya 2026, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Sobre esa imagen, Siciliani sumó un mensaje cargado de entusiasmo: “Belén a los Goya!!!!! Daleee”, una frase que fue interpretada como un gesto de enfoque en lo laboral, en medio de un contexto personal atravesado por versiones incómodas y exposición constante.

El posteo llegó apenas horas después de que distintos programas de espectáculos informaran que Castro habría mantenido contactos con otras mujeres durante su relación con la actriz. Entre los nombres que circularon públicamente apareció el de Tamara Bella, quien salió rápidamente a negar cualquier vínculo sentimental en el ciclo Puro Show, además de la mención de una joven danesa de 28 años.

Sin entrar en la polémica ni alimentar el conflicto, Siciliani eligió una respuesta elegante y medida, refugiándose en una celebración profesional que hoy la encuentra en un momento de reconocimiento internacional, mientras su vida privada sigue bajo la lupa del mundo del espectáculo.