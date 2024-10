Liam Gallagher habló sobre un posible regreso de Oasis en Argentina: qué dijo

En respuesta a un fan que le preguntó sobre la posibilidad de shows en estos países y mencionó que “la gente está esperando”, Gallagher respondió en su cuenta de X con un simple: “Muy pronto”.

gallagher oasis

Un día antes, el 30 de octubre, otro seguidor le preguntó: “Liam, ¿mañana es el anuncio de los shows en Argentina?”. Gallagher contestó: “Eso espero”.

Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, ni la banda ni las productoras locales han confirmado oficialmente un show de Oasis en el país. En septiembre, el medio NME reportó que Oasis regresará a Argentina el próximo año como parte de su gira mundial de reunión.

gallagher oasis

El último recital de Oasis en Buenos Aires

La última vez que Oasis se presentó en Buenos Aires fue el 3 de mayo de 2009, solo meses antes de su separación. La banda llegó al estadio de River Plate como parte de la gira de su último álbum de estudio, Dig Out Your Soul, y ofreció una noche inolvidable para sus fanáticos.

Durante una hora y cuarenta y cinco minutos, los Gallagher y compañía interpretaron 20 temas, entre ellos seis canciones de Dig Out Your Soul y trece clásicos de su repertorio, cerrando la noche con una poderosa versión de “I’m the Walrus” de los Beatles.

La intensidad del show alcanzó su punto máximo con una emotiva versión de “Don’t Look Back in Anger”, en la que el coro de los fanáticos argentinos emocionó hasta las lágrimas al propio Noel Gallagher.

Embed - Oasis - Don't Look Back In Anger live River Plate Argentina