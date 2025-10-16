Liam Payne, una voz que definió una era pop y se fue demasiado pronto

Pese a su valentía artística, el artista confesó la presión y el trauma, llegando a admitir: "La fama es como tener una extraña crisis de mediana edad. Tengo la suerte de estar aquí todavía. Hubo momentos en los que casi me rindo. La oscuridad me atrapó más de una vez". Su vida privada, con su hijo Bear como única prioridad, nunca le fue ajena al escrutinio público.

liam payne hijo

La última visita de Liam a Argentina, en septiembre de 2024, encapsuló perfectamente la dualidad de su existencia. El motivo oficial era la esperanza de la reconciliación con su excompañero Niall Horan en su concierto, una oportunidad para "aclarar un par de cosas", según él mismo había contado en su cuenta de snapchat y recuperar la complicidad perdida.

liam payne

Por esto fue visto sonriente en el Movistar Arena, pero su vida privada se desmoronaba en silencio. Tras la partida de su novia, Kate Cassidy, la lucha contra las adicciones se intensificó en la soledad del hotel CasaSur de Palermo. Y así fue que la tarde del 16 de octubre de 2024, la tragedia se consumó cuando Payne, de 31 años, cayó desde el tercer piso.

liam payne novia

La autopsia reveló una mezcla devastadora de alcohol, cocaína y antidepresivos que venía consumiendo hacía ya 3 días. El dolor de su partida, las alarmantes señales de angustia y el tráfico de sustancias que rodearon sus últimos días, ponen un foco doloroso no solo en la pérdida de un talento, sino en las grietas que la fama puede abrir en el alma más sensible.

Su padre, Geoff Payne, viajó para afrontar el doloroso proceso de repatriación, dejando un recuerdo trágico y un llamado a la reflexión sobre la salud mental en la cúspide de la cultura pop. Cuidado y consolado por las fanáticas de Liam en Argentina, un padre destruido recuperó el cuerpo de su hijo para que pueda ser despedido en su país natal con total respeto, amor y cariño de todo su entorno, incluyendo a los ex One Direction.

Así fue el funeral de Liam Payne en Reino Unido

La última despedida a Liam Payne se hizo oficial. El cantante, quien falleció el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, tras caer de un tercer piso en un hotel de Palermo, fue repatriado a Inglaterra junto a su padre, quien llegó al país y permaneció durante semanas investigando lo que sucedió con su hijo. Pero ahora, tras volver a su ciudad natal con él, su familia, amigos y fanáticos pudieron despedirse del intérprete en un emocionante funeral.

El mismo se llevó a cabo en Londres donde familiares y amigos tuvieron una ceremonia privada para despedirse de Liam Payne. En la entrada de la Iglesiade St. Mary de Amersham, la elegida por los Payne se encontraban los fanáticos quienes respetaron, en silencio y sin gritos, la llegada de cada participante de esta despedida. Esto incluye, claro, a todos los miembros de One Direction, quienes se hicieron presentes en el lugar.

Louis Tomilson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles llegaron por separado al lugar, todos vistiendo de negro y con gafas en sus caras. Además, con caras serias y sin hablar con nadie ni tampoco saludar al público, entraron al lugar para darle el último adiós a su amigo. En tanto, también estuvieron presentes sus padres, Geoff y Karen quienes caminaron detrás del féretro para despedir a su hijo. El cuerpo de Liam arribó en un carruaje blanco que llevaba un arreglo floral que decía "my son" (mi hijo).

Por su parte, más allá de los One Direction, quienes también estuvieron presentes fueron James Corden, actor, comediante y gran amigo de todos los miembros de 1D, Simon Cowell, quien fuera el representante artístico de la banda en sus inicios y Cheryl, la ex novia y madre del único hijo de Liam, Bear. De hecho, ella fue la encargada de hacer llegar otro arreglo floral que decía "Daddy" para así honrar el recuerdo de su hijo a su padre.

En lo que respecta al mánager de Liam Payne, quien se encontraba con él en Argentina, no fue invitado a la despedida. Por su parte, Kate Cassidy, su última novia sí estuvo presente y se mostró destrozada en el camino a darle el último adiós a su pareja. En lo que respecta a las hermanas del cantante, por el momento no se filtraron fotos de ellas en el lugar, pero sí es oficial que estuvieron presentes.