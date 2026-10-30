España: Marisa Manchado sigue desaparecida tras el trágico choque de trenes en Urda

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera ha construido un catálogo que supera las 150 obras. Ha abarcado desde la música sinfónica y de cámara hasta la experimentación electroacústica. En octubre de 2024, el Ministerio de Cultura le concedió el Premio Nacional de Música en la modalidad de Composición. Se le reconocía así una trayectoria marcada por la hibridación de estilos y el impacto de su ópera La Regenta.

Con libreto de la filósofa Amelia Valcárcel a partir de la novela de Leopoldo Alas 'Clarín', la obra se estrenó en el otoño de 2023 en las Naves del Español en Matadero. Era una coproducción junto al Teatro Real, logrando además una candidatura a mejor estreno mundial en los International Opera Awards.

Su trayectoria ha estado marcada también por el compromiso pionero con la visibilidad de la autoría femenina. En 1982 fundó el programa radiofónico Mujeres en la Música en Radio 2 (actual Radio Clásica de RNE). Años después, en 1998, publicó el ensayo de referencia Música y mujeres, género y poder. Constituyó una obra clave para el desarrollo de la musicología con perspectiva de género. En el ámbito de la gestión institucional, ocupó a finales de los noventa la Subdirección General de Música y Danza del INAEM.