España: Marisa Manchado sigue desaparecida tras el trágico choque de trenes en Urda
Se trata de Marisa Manchado Torres quien se dirigía a Sevilla para participar en un encuentro en la Facultad de Ciencias de la Educación.
El choque de dos trenes de alta velocidad registrado este miércoles entre Los Yébenes y Urda, en Toledo, sigue conmocionando a España, mientras avanzan las tareas de rescate e identificación de las víctimas. Entre las personas que no han podido ser localizadas figura Marisa Manchado Torres, una de las compositoras contemporáneas más reconocidas de España y Premio Nacional de Música en 2024.
Según El País y El Mundo, Machado viajaba en el coche 6 del tren AVE que partió desde la estación de Madrid-Atocha con destino a Sevilla. En la capital andaluza tenía previsto participar esa misma mañana en el encuentro académico Música para el presente: Diálogos con la obra de la compositora Marisa Manchado. La cita estaba organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla para analizar sus aportaciones a la creación musical española.
Preocupación en el mundo de la cultura
La confirmación de su presencia a bordo desató una ola inmediata de preocupación en el entorno cultural. La Asociación Mujeres en la Música, colectivo del que es socia histórica y figura fundacional, dio la voz de alerta. Expresó públicamente su angustia y deseo de "poder volver a abrazarla". A los mensajes de apoyo se sumaron entidades como la asociación Clásicas y Modernas y la propia Facultad de Ciencias de la Educación hispalense.
La escritora Rosa Montero, con quien Manchado colaboró en la década de los noventa al firmar el libreto de su primera ópera, El cristal de agua fría (1994), también se ha pronunciado. La definió a través de redes sociales como "una música extraordinaria y una mujer maravillosa", sumándose a la llamada de esperanza. Mientras, su hermano, el astrofísico Arturo Manchado, se desplazó a Madrid y colabora con los equipos forenses aportando muestras de ADN.
Quién es Marisa Manchado
Pianista, doctora en Musicología y licenciada en Psicología por la Universidad Complutense, Marisa Manchado es una gran figura cultural. Se trata de una de las creadoras indispensables para comprender la vanguardia y el repertorio contemporáneo en España. Se formó inicialmente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo el magisterio de figuras como Carmelo Bernaola, Antón García Abril y Luis de Pablo. Poco después, completó su aprendizaje internacional en Turín, Darmstadt, París y Roma.
A lo largo de más de cuatro décadas de carrera ha construido un catálogo que supera las 150 obras. Ha abarcado desde la música sinfónica y de cámara hasta la experimentación electroacústica. En octubre de 2024, el Ministerio de Cultura le concedió el Premio Nacional de Música en la modalidad de Composición. Se le reconocía así una trayectoria marcada por la hibridación de estilos y el impacto de su ópera La Regenta.
Con libreto de la filósofa Amelia Valcárcel a partir de la novela de Leopoldo Alas 'Clarín', la obra se estrenó en el otoño de 2023 en las Naves del Español en Matadero. Era una coproducción junto al Teatro Real, logrando además una candidatura a mejor estreno mundial en los International Opera Awards.
Su trayectoria ha estado marcada también por el compromiso pionero con la visibilidad de la autoría femenina. En 1982 fundó el programa radiofónico Mujeres en la Música en Radio 2 (actual Radio Clásica de RNE). Años después, en 1998, publicó el ensayo de referencia Música y mujeres, género y poder. Constituyó una obra clave para el desarrollo de la musicología con perspectiva de género. En el ámbito de la gestión institucional, ocupó a finales de los noventa la Subdirección General de Música y Danza del INAEM.
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