Liberaron a los únicos dos imputados por la trágica muerte de Liam Payne: cómo sigue la causa
Pese a la decisión, Brian Paiz y Ezequiel Pereyra permanecen bajo la lupa de Justicia por el deceso del ex One Direction. Tenían prisión domiciliaria hasta hoy.
Este miércoles, la justicia porteña otorgó la libertad a Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los dos hombres imputados por el presunto suministro de estupefacientes a Liam Payne, el exintegrante de One Direction que murió trágicamente el 16 de octubre de 2024.
Cabe señalar que ambos acusados se encontraban bajo arresto domiciliario en el marco de la investigación por la muerte del cantante, quien cayó desde un tercer piso en un hotel de Palermo, mientras se encontraba de paso por el país.
Detalles de la resolución judicial
La decisión fue tomada por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 de la CABA, tras una audiencia donde se solicitó el cese de la prisión preventiva para el excamarero y el antiguo empleado del Hotel CasaSur.
Al respecto, el abogado de Paiz, Fernando Facente, confirmó: “Estaban detenidos con domiciliaria y aún se encuentran a la espera del juicio”.
Vale destacar que el avance de la causa estuvo marcado por una disputa jurisdiccional que se resolvió recientemente. El pasado 11 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dictaminó que el caso debe tramitarse en el fuero porteño, bajo la carátula de “entrega, suministro o facilitación de estupefacientes”.
Esta resolución puso fin al conflicto entre la Justicia Nacional y la de la Ciudad sobre quién debía liderar la investigación relacionada con el fallecimiento del músico británico.
La causa sigue activa y ahora el ex camarero y el empleado del hotel podrán esperar el juicio bajo libertad, pero siguen vinculados al proceso por el suministro de sustancias.
Ya han pasado poco más de un año y cinco meses desde aquel día que conmocionó al mundo de la música.
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