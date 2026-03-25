Liberaron a los únicos dos imputados por la trágica muerte de Liam Payne: cómo sigue la causa

Esta resolución puso fin al conflicto entre la Justicia Nacional y la de la Ciudad sobre quién debía liderar la investigación relacionada con el fallecimiento del músico británico.

liam payne

La causa sigue activa y ahora el ex camarero y el empleado del hotel podrán esperar el juicio bajo libertad, pero siguen vinculados al proceso por el suministro de sustancias.

Ya han pasado poco más de un año y cinco meses desde aquel día que conmocionó al mundo de la música.