"Lilo & Stitch: el live action" llega a Disney+ tras su éxito en cines: cuándo se estrena

Para aquellos fanáticos que deseen revivir el origen de esta entrañable historia, la plataforma de Disney+ ofrece la colección completa de la franquicia de "Lilo y Stitch", incluyendo el clásico animado. Con más de 640 millones de horas de transmisión en todo el mundo, la franquicia original continúa cautivando corazones y demostrando su perdurable popularidad. A raíz de este renovado éxito, una nueva secuela de la película de acción real ya se encuentra en desarrollo, lo que promete continuar la aventura de estos queridos personajes.