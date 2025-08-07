"Lilo & Stitch: el live action" llega a Disney+ tras su éxito en cines: cuándo se estrena
Luego de un éxito supremo en taquilla rompiendo récords, el live action de "Lilo & Stitch" oficialmente se podrá ver en plataformas. Los detalles.
El exitoso remake de acción real de "Lilo y Stitch" llegará a Disney+ el próximo 3 de septiembre, después de haber arrasado en la taquilla global. La película, que ha superado la impresionante marca de mil millones de dólares, se convierte así en el primer título de la Motion Picture Association (MPA) en alcanzar este hito en 2025.
Su estreno récord, con una recaudación de 183 millones de dólares en su primer fin de semana, la posicionó como la película más taquillera del año a nivel mundial e internacional.
En América Latina, el filme se ha consolidado como la película de acción real de Disney más exitosa de todos los tiempos, ocupando el octavo lugar en el ranking histórico de la región con más de 197 millones de dólares recaudados, lo que representa un 20% de su taquilla global.
La nueva versión, dirigida por el nominado al Oscar® Dean Fleischer Camp, rinde un auténtico homenaje a la cultura y belleza de Hawái, ofreciendo una estética cálida que complementa la conmovedora historia de la "familia adoptiva" que Lilo y Stitch construyen juntos. El elenco de la película está encabezado por la joven Maia Kealoha en el papel de Lilo, junto a Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance y Zach Galifianakis.
Para aquellos fanáticos que deseen revivir el origen de esta entrañable historia, la plataforma de Disney+ ofrece la colección completa de la franquicia de "Lilo y Stitch", incluyendo el clásico animado. Con más de 640 millones de horas de transmisión en todo el mundo, la franquicia original continúa cautivando corazones y demostrando su perdurable popularidad. A raíz de este renovado éxito, una nueva secuela de la película de acción real ya se encuentra en desarrollo, lo que promete continuar la aventura de estos queridos personajes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario