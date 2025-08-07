Fabián Cubero acudió a la Justicia y denunció a Nicole Neumann por incumplir con el acuerdo legal

Además, enumeró cada cláusula del convenio: “Punto uno: Fabián Cubero cancela la deuda de alimentos. Punto dos: se levantan las medidas cautelares. Punto tres: se prohíben manifestaciones agravantes", leyó el conductor, y agregó: "Punto cuatro: se flexibilizan las autorizaciones de viajes. Punto cinco: la reducción de la cuota alimentaria a favor de Cubero", completando con: "Por último, mantienen un régimen de comunicación amplio respetando la voluntad de las menores".

Finalmente, Ángel de Brito concluyó explicando el contexto en el que se firmó dicho acuerdo: “Hubo algo en el medio que hizo cambiar todo, pero no es dinero. Hubo algo determinante en este conflicto que hizo que se cerrara este acuerdo".