Lionel Messi protagoniza la nueva promoción de "Spider-Man" junto a Tom Holland

El remate de la pieza publicitaria eleva la apuesta hacia la ciencia ficción pura y dura para promocionar la inminente llegada del largometraje a las salas de cine locales. Ante el interés demostrado por el deportista rosarino, el personaje de Marvel decide dar por terminadas las presentaciones formales. “¿Estás buscando a Spider-Man?”, pregunta Holland, recibiendo como contrapartida un nuevo y predecible “Sí” por parte de Lionel.

De manera inmediata, Peter Parker sale de plano por unos instantes y regresa completamente transformado con el traje puesto. Acto seguido, merced al trabajo de postproducción digital, Messi y el Hombre Araña vuelan juntos entre los imponentes edificios neoyorkinos. Una vez más, la secuencia donde se los ve compartiendo el aire es producto exclusivo del CGI (imágenes generadas por computadora). La repercusión de la campaña fue inmediata, al punto de que el propio Tom Holland compartió el spot en sus redes sociales oficiales, acompañando el video con las palabras “promo con el GOAT”, rindiéndose ante los pies del capitán argentino.