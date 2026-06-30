Lionel Messi protagoniza la nueva promoción de "Spider-Man" junto a Tom Holland
"Spider-Man: un nuevo día" llega a los cines el próximo 30 de julio y Messi se sumó a la propaganda más viral. Conocé los detalles y mira el video.
En medio del fervor por la Copa del Mundo y con Lionel Messi mostrando su rendimiento más alto en la cancha, apareció una campaña comercial que rompió por completo los esquemas del marketing digital. Se lanzó un nuevo spot publicitario de "Spider-Man: un nuevo día", que se estrena el próximo 30 de julio en Argentina, uniendo los universos del fútbol internacional con el de las franquicias de superhéroes más taquilleras de la historia del cine.
En el material audiovisual se puede observar al actor Tom Holland, quien interpreta al mítico personaje arácnido desde hace ya una década, encontrándose cara a cara con el crack rosarino en el interior de un típico local de la ciudad de Nueva York. Más allá del impacto visual, el intercambio es claramente el resultado del uso de la tecnología y los efectos especiales de edición, dado que en el montaje final queda bastante en evidencia que ambos protagonistas grabaron sus respectivas escenas por separado en diferentes sets de filmación.
El nudo de la publicidad apela al humor y a la simpatía que despiertan las figuras involucradas. El encuentro ficticio se produce en un establecimiento comercial donde el alter ego del superhéroe reconoce al instante al astro del deporte. “Sos Messi”, afirma Holland en la piel de Peter Parker, iniciando una breve conversación que saca a relucir el perfil más característico del delantero.
Fiel a su costumbre y debido a sus sabidas limitaciones en los idiomas extranjeros, el capitán argentino prefiere no complicarse con respuestas elaboradas. “Sí”, responde escuetamente Lionel. Acto seguido, cuando el joven actor le pregunta cuáles son los motivos que lo llevaron a visitar las calles de Nueva York, el futbolista se limita a contestar “Spider-Man”, mientras procede a exhibir en la pantalla de su teléfono celular el "Spidey-Tracker", un juego que simula ser un mapa interactivo oficial diseñado para seguir el tour de prensa global y las apariciones del superhéroe en distintos lugares del mundo.
El remate de la pieza publicitaria eleva la apuesta hacia la ciencia ficción pura y dura para promocionar la inminente llegada del largometraje a las salas de cine locales. Ante el interés demostrado por el deportista rosarino, el personaje de Marvel decide dar por terminadas las presentaciones formales. “¿Estás buscando a Spider-Man?”, pregunta Holland, recibiendo como contrapartida un nuevo y predecible “Sí” por parte de Lionel.
De manera inmediata, Peter Parker sale de plano por unos instantes y regresa completamente transformado con el traje puesto. Acto seguido, merced al trabajo de postproducción digital, Messi y el Hombre Araña vuelan juntos entre los imponentes edificios neoyorkinos. Una vez más, la secuencia donde se los ve compartiendo el aire es producto exclusivo del CGI (imágenes generadas por computadora). La repercusión de la campaña fue inmediata, al punto de que el propio Tom Holland compartió el spot en sus redes sociales oficiales, acompañando el video con las palabras “promo con el GOAT”, rindiéndose ante los pies del capitán argentino.
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