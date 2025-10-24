Lissa de Bandana habló tras la internación de Lourdes y la detención de su expareja: "Tuve una corazonada"

"También me doy cuenta que así no habla una persona con angina, eso era obvio. Para mí la agarró del cuello... Yo hago boxeo y sé que cuando a un boxeador le pegan en la boca, no la puede abrir. O sea, estaba golpeada", continuó.

Y fue entonces cuando decidió tomar cartas en el asunto: "Eso me dejó preocupada toda la noche, le pregunto a Valeria esta mañana si tenía novedades, me dijo que habló con la madre, acto seguido llamé a la mamá, en el medio empecé a recibir un montón de mensajes de periodistas que ya estaban al tanto de la denuncia de Mabel".

lissa con pablo duggan