Lissa Vera de Bandana le respondió a Lourdes: "Si me está peleando, es porque está bien"
La también integrante de la banda pop aseguró que no se hace cargo del mensaje de su compañera y que su misión "se cumplió" porque "ella está bien".
Luego de que Lourdes Fernández de Bandana se pronunciara en sus redes sociales sobre el infierno del cual fue rescatada, su compañera de música Lissa Vera le respondió al aire de "Indomables" (C5N). Contundente como suele ser, la artista deslizó: "Si me está peleando, es porque la estúpida está bien. No esperaba menos".
Sin embargo, aseguró que no se hace cargo del mensaje encriptado de Lourdes, aunque sabe que su amiga "está enojada" con ella. "Mi misión se cumplió, ella está bien", sostuvo la también integrante del grupo pop que fue furor en la década del 2001.
Cabe señalar que Lissa manifestó que siente temor por lo que Leandro García Gómez -expareja de Lourdes- pudiera hacerle: "Me da miedo ese hombre que mostró esa agrevisidad delante de cámaras, imaginate cruzártelo en la calle y que te odia porque lo denunciaste".
Seguidamente, la artista reveló que "las amigas de Lourdes tenían conocimiento de todo esto" y detalló que "a una que está ahí en la foto" que publicó Lourdes "este tipo le rompió todo el auto". Y concluyó al respecto: "A este hombre no le gusta perder el control de las cosas, si no puede controlarte va a intentar destruirte".
Qué dijo Lourdes en su posteo en Instagram
Tras el infierno que le tocó vivir junto a su expareja Leandro García Gómez, a quien aún defiende, Lourdes Fernández de Bandana lanzó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram "debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas", con el fin de "aclarar y calmar algunas cosas".
En este sentido, inició mostrando gratitud: "Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo".
Seguidamente, indicó: "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones". Y añadió: "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez", manifestó.
Continuando con su referencia a su exnovio, sostuvo: "Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me lleva a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar".
"Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales", disparó sin filtro.
Y sumó: "Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".
"Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que más amo que es CANTAR. Gracias", concluyó.
