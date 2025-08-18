Lit Killah contó por qué se separó de Tuli Acosta: "Lo único que pasó fue..."
El cantante rompió el silencio y reveló más detalles de la situación que está atravesando con su ex.
Lit Killah y Tuli Acosta eran una de las parejas más queridas por la gente y tenían una gran popularidad en las redes sociales. Por eso, cuando se confirmó su separación, muchos de sus seguidores se pusieron muy tristes. Los cantantes estuvieron más de tres años en pareja y decidieron ponerle fin a su vínculo, aunque aclararon que fue en buenos términos.
En medio de esta dolorosa situación, Lit rompió el silencio y habló de los motivos que los llevó a tomar esta decisión tan difícil. El cantante estuvo en el ciclo de streamer Goncho y allí se pronunció al respecto, despejando todo tipo de dudas.
“Mientras nosotros estemos tranquilos y sepamos qué pasó, está todo bien. Yo más que nada lo que quería comunicar a la gente que nos sigue y nos quiere, realmente, es el hecho de decir: 'Estoy perfecto'. Yo la verdad estoy bien, estoy re contento”, comenzó diciendo.
“Si bien estoy en un proceso porque corté con mi pareja, estuvimos tres años y medio y en realidad lo único que pasó fue un cambio de título, literal. Siento que de todas las formas que una persona puede cortar una relación, nosotros elegimos la mejor de todas. Porque decidimos cambiar el título de la relación y dejar de ser novios, pero sin nada de por medio. O sea, no hubo una discusión de por medio, no hubo pelea, no hubo una situación puntual que dijimos: “Che, cortamos por esto””, siguió diciendo.
Remarcando que todo se dio en buenos términos, explicó un poco sobre la confianza y complicidad que tiene con la joven artista: “Es imposible pelearse. ¿Cómo te peleás con una persona donde hasta poniéndose de acuerdo para dejar de estar juntos, los dos están de acuerdo?. Es difícil de decir. Hasta la sinergia estuvo en ese lado. Si termináramos de mala manera no nos podríamos cruzar”.
“También quiero decirle a la gente que nosotros terminamos la relación, cambiamos... Transmutó el amor, literal fue eso lo que pasó. Nosotros nos seguimos recontra amando un montón, nos queremos un montón. Seguimos, obviamente, teniendo contacto y la gente nos va a ver juntos ranchando. Podemos hacer cosas juntos igual, podemos comentarnos cosas, podemos seguir haciendo lo mismo, porque en realidad el vínculo sigue estando de amistad”, comunicó a todos los seguidores.
En la charla, el artista resaltó los valores que le transmitió su expareja: “Es una persona que me enseñó. Hasta a nosotros nos sorprendió el nivel de madurez con el que nos lo tomamos. Cuando una persona quiere tanto a otra ya no importa nada de por medio”.
"No importa ser novio, amigo, no importa ser nada. Importa que la otra persona sea feliz, y yo quiero que ella sea feliz haciendo lo que a ella se le cante, cien por ciento que yo voy a estar ‘chocho’ y siempre voy a estar ahí para ayudar en lo que necesite. Y ella lo mismo, ella me quiere ver feliz a mí y va a estar ahí para lo que yo necesite. Y eso es un vínculo genuino de amor real, independientemente de un título. Estoy tranquilo porque ella está bien y cuando hablamos ella me transmite esa tranquilidad que también es importante”, profundizó.
Por otro lado, el artista negó las versiones de terceras personas: “Somos conscientes que al ser figura pública la gente también quiere ese motivo, quiere inventar y salen a inventar cincuenta mil pel... de motivo de: ‘No, porque pasó esto, pasó esto’, cuando en realidad nada que ver”.
“Estamos muy bien, y capaz que de acá a un año, dos años, tres años volvemos, o capaz que no, que cada uno tiene novio, novia distintos. Puede pasar cualquier cosa, pero siempre va a estar el vínculo, la relación y el respeto mutuo”, concluyó, especulando con un regreso.
