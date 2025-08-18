Lit Killah contó por qué se separó de Tuli Acosta: "Lo único que pasó fue..."

lit killah

“También quiero decirle a la gente que nosotros terminamos la relación, cambiamos... Transmutó el amor, literal fue eso lo que pasó. Nosotros nos seguimos recontra amando un montón, nos queremos un montón. Seguimos, obviamente, teniendo contacto y la gente nos va a ver juntos ranchando. Podemos hacer cosas juntos igual, podemos comentarnos cosas, podemos seguir haciendo lo mismo, porque en realidad el vínculo sigue estando de amistad”, comunicó a todos los seguidores.

En la charla, el artista resaltó los valores que le transmitió su expareja: “Es una persona que me enseñó. Hasta a nosotros nos sorprendió el nivel de madurez con el que nos lo tomamos. Cuando una persona quiere tanto a otra ya no importa nada de por medio”.

"No importa ser novio, amigo, no importa ser nada. Importa que la otra persona sea feliz, y yo quiero que ella sea feliz haciendo lo que a ella se le cante, cien por ciento que yo voy a estar ‘chocho’ y siempre voy a estar ahí para ayudar en lo que necesite. Y ella lo mismo, ella me quiere ver feliz a mí y va a estar ahí para lo que yo necesite. Y eso es un vínculo genuino de amor real, independientemente de un título. Estoy tranquilo porque ella está bien y cuando hablamos ella me transmite esa tranquilidad que también es importante”, profundizó.

Por otro lado, el artista negó las versiones de terceras personas: “Somos conscientes que al ser figura pública la gente también quiere ese motivo, quiere inventar y salen a inventar cincuenta mil pel... de motivo de: ‘No, porque pasó esto, pasó esto’, cuando en realidad nada que ver”.

“Estamos muy bien, y capaz que de acá a un año, dos años, tres años volvemos, o capaz que no, que cada uno tiene novio, novia distintos. Puede pasar cualquier cosa, pero siempre va a estar el vínculo, la relación y el respeto mutuo”, concluyó, especulando con un regreso.