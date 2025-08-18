Prime Video anunció quiénes son los nuevos personajes de "Maxton Hall"

- Anna Lucía Gustman será May Clancey, la asistente de Alice Campbell.

- Basil Eidenbenz será el hermano mayor de Alistair y Elaine Ellington, Frederick. Él es quien no entenderá cómo ni por qué sus hermanos menores constantemente se oponen a las tradiciones.

- Laura De Boer interpreta a Julia Stevens, la nueva asistente de Mortimer Beaufort quien regularmente visita la villa Beaufort a pesar del desacuerdo de los gemelos.

- Kiro Ebra interpreta a Forest, un joven que es parte de la alta sociedad británica y tiene una alta conexión con el mejor amigo de James, Alistair, en una gala de la fundación.

- Gina Henkel fue incorpora al cast como reemplazo de Julia-Maria Köhler, quien interpretó en la primera temporada a Helen Bell, la madre de Ruby.