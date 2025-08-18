Prime Video anunció quiénes son los nuevos personajes de "Maxton Hall"
La temporada 2 de "Maxton Hall", la serie basada en la trilogía de Mona Kasten vuelve con nuevos episodios. Conocé a las incorporaciones en el cast.
Cuando hablamos de adaptaciones literarias no existe mejor plataforma que Prime Video. La esencia de cada libro y del imaginario de sus autoras queda intacto cuando este servicio on demand es el encargado de llevar a la pantalla chica la historia. Y de eso existen sobradas pruebas como la trilogía de "Culpables" de Mercedes Ron así como las tres temporadas de "The Summer I Turned Pretty" de Jenny Han.
Pero, la fortuna de las adaptaciones no termina ahí, sino que también Prime Video le dio vida a "Maxton Hall", la trilogía de Mona Kasten. Protagonizada por Harriet Herbig Matten en la piel de Ruby Bell y Damian Hardung interpretando a James Beaufort, la producción cautivó el corazón de miles de fanáticos. Aunque no sólo de aquellos que conocieron este "enemies to lovers" gracias al libro, sino también a espectadores que se encontraron con este drama en la serie de la plataforma.
Tal es así que, durante su lanzamiento el 9 de mayo del año pasado, miles de fans quedaron encantados con la historia de Ruby y James. Es por eso que, ahora, su segunda temporada que estrena este 7 de noviembre del 2025 es una de las más esperadas. Y, si bien todavía no se estrenó el tráiler oficial, Prime Video ya reveló algunos detalles al respecto. El primero de ellos tiene que ver con el primer teaser de los nuevos episodios y, ahora, con los personajes que se suman a esta edición.
Los nuevos personajes de la temporada 2 de "Maxton Hall"
- Dagny Dewath interpretará a Ophelia Beaufort, la tía de James & Lydia, hermana menor de la madre de ambos, Cordelia Beaufort. Ella secretamente estuvo en contacto con su hermana todo este tiempo y se vuelve una gran aliada en el romance de James & Ruby.
- Proschat Madani será Alice Campbell, una benefactora que ofrece una beca en Oxford y cambia el destino de Ruby Bell. Ellas se conocen después de que Belly organiza una gala para su fundación, desafío que le fue otorgado sólo para descubrir que sus valores fueron puestos a prueba por el padre de los gemelos Beaufort, Mortimer Beaufort.
- Anna Lucía Gustman será May Clancey, la asistente de Alice Campbell.
- Basil Eidenbenz será el hermano mayor de Alistair y Elaine Ellington, Frederick. Él es quien no entenderá cómo ni por qué sus hermanos menores constantemente se oponen a las tradiciones.
- Laura De Boer interpreta a Julia Stevens, la nueva asistente de Mortimer Beaufort quien regularmente visita la villa Beaufort a pesar del desacuerdo de los gemelos.
- Kiro Ebra interpreta a Forest, un joven que es parte de la alta sociedad británica y tiene una alta conexión con el mejor amigo de James, Alistair, en una gala de la fundación.
- Gina Henkel fue incorpora al cast como reemplazo de Julia-Maria Köhler, quien interpretó en la primera temporada a Helen Bell, la madre de Ruby.
