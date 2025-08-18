Preocupación por la salud de Cacho Garay: podrían amputarlo

El pasado viernes 8 de agosto, el humorista de 62 años tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Italiano de Mendoza tras sufrir una descompensación provocada por un problema arterial. Según trascendió desde el centro de salud, ingresó con un cuadro que se complejizó a causa de los antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares que ya tenía desde hace un tiempo.