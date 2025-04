Lizy Tagliani, tras la denuncia de Canosa: "No voy a parar hasta que se sepa la verdad"

Embed - LA FURIA DE LIZY TAGLIANI CONTRA LAS ACUSACIONES DE VIVIANA CANOSA: "NO VOY A PARAR"

La humorista hizo especial hincapié en el momento en que surgieron estas acusaciones: “Justo a días de que salga el juicio de adopción de mi hijo... si alguien supiera que yo soy pedófila, ¿por qué no lo denunció cuando empecé el trámite?”, cuestionó. “¿Permitiste que un juez, psicólogos y asistentes me dieran la tenencia de una criatura? Es una locura”, añadió.

Con una mezcla de indignación y determinación, Lizy adelantó que, si no encuentra justicia en el ámbito local, irá a instancias internacionales: “Si la Justicia argentina no me da la respuesta que necesito, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo. “Por la memoria de mi mamá y por el orgullo que va a sentir mi hijo de mí, voy a sentar precedente con estas mierdas que se dicen”.

Además, habló sobre el impacto que esta situación puede tener en su carrera: “No me afecta en nada, y si me afecta laboralmente, me chupa un huevo. Voy a seguir con todos mis trabajos, porque la gente que me contrata confía en mí y la gente también”.

Cerró su declaración con un mensaje directo: “Quieren instalar que porque soy travesti me drogo, o soy pedófila o chorra. Nunca en mi puta vida me drogué. No voy a parar. El domingo voy a estar en La Peña y en todos mis trabajos”. La batalla legal recién comienza, pero Lizy dejó en claro que está dispuesta a llegar hasta el final.