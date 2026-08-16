Lizy Tagliani recordó cómo su hijo le salvó la vida y reveló una charla que la conmovió: "Mamá, sos un varón"

La relación entre ambos también quedó reflejada en distintas situaciones cotidianas. En una oportunidad, mientras estaban almorzando, una mujer se acercó a saludar a Lizy y la llamó por su nombre artístico. Tati entonces dejó de comer, miró a la mujer y afirmó: "No se llama Lizy, se llama mamá".

Para Tagliani, aquella escena tuvo un significado especial y la describió como uno de los momentos más importantes de su vida.

El difícil proceso hasta la adopción definitiva

La conductora también recordó cómo ella y Sebastián acompañaron a Tati durante el proceso de adopción. Para ayudarlo a comprender la historia familiar, su marido solía leerle cuentos protagonizados por un gatito que estaba solo y que finalmente encontraba una familia formada por una gata llamada Lizy y un gato llamado Sebastián.

Ese mismo relato tuvo un papel importante durante la instancia judicial definitiva. Frente a la jueza, Tati volvió a contar la historia del gatito y emocionó a quienes estaban presentes cuando se confirmó la adopción.

Pero antes de llegar a ese momento, Tagliani atravesó una etapa personal muy compleja. La exposición y los cuestionamientos que recibió durante el proceso generaron una fuerte presión que, según contó, la llevó a pensar en quitarse la vida desde una terraza.

En medio de esa crisis, aseguró que Tati y su familia fueron fundamentales para evitar que concretara esa decisión. Actualmente, la conductora continúa con acciones legales contra las personas que, según sostiene, difundieron información falsa y graves acusaciones sobre su vida privada.