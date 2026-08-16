Lizy Tagliani recordó cómo su hijo le salvó la vida y reveló una charla que la conmovió: "Mamá, sos un varón"
Lizy habló con su hijo sobre su identidad y contó que su llegada fue clave para evitar que tomara una decisión extrema desde una terraza.
Lizy Tagliani volvió a PH Podemos Hablar y contó detalles de su vida familiar junto a Tati, su hijo adoptivo. Durante la entrevista, la conductora recordó una conversación íntima en la que el niño hizo una observación sobre su identidad y también habló de uno de los momentos más difíciles que atravesó antes de obtener la tenencia definitiva.
El relato surgió cuando Andy Kusnetzoff propuso que pasaran al "punto de encuentro" quienes habían tenido conversaciones complejas con sus hijos. Tagliani contó que la situación ocurrió mientras su marido, Sebastián Nebot, preparaba la comida.
En ese momento, Tati la miró y le dijo: "Mamá, sos un varón". Aunque Sebastián intentó intervenir, Lizy decidió continuar con la conversación y explicarle personalmente la situación a su hijo.
La charla de Lizy con Tati
La conductora explicó que no quiso corregirlo, sino que eligió sentarse junto a él y hablar sobre su historia. Le contó que al nacer era un niño, pero que con el paso del tiempo comenzó a sentir que necesitaba realizar un cambio para poder ser feliz.
Para explicárselo de una manera que pudiera comprender, recurrió a la imagen de una mariposa que buscaba formar una familia, pero que no quería hacerlo desde el lugar de un niño, sino como una niña.
La relación entre ambos también quedó reflejada en distintas situaciones cotidianas. En una oportunidad, mientras estaban almorzando, una mujer se acercó a saludar a Lizy y la llamó por su nombre artístico. Tati entonces dejó de comer, miró a la mujer y afirmó: "No se llama Lizy, se llama mamá".
Para Tagliani, aquella escena tuvo un significado especial y la describió como uno de los momentos más importantes de su vida.
El difícil proceso hasta la adopción definitiva
La conductora también recordó cómo ella y Sebastián acompañaron a Tati durante el proceso de adopción. Para ayudarlo a comprender la historia familiar, su marido solía leerle cuentos protagonizados por un gatito que estaba solo y que finalmente encontraba una familia formada por una gata llamada Lizy y un gato llamado Sebastián.
Ese mismo relato tuvo un papel importante durante la instancia judicial definitiva. Frente a la jueza, Tati volvió a contar la historia del gatito y emocionó a quienes estaban presentes cuando se confirmó la adopción.
Pero antes de llegar a ese momento, Tagliani atravesó una etapa personal muy compleja. La exposición y los cuestionamientos que recibió durante el proceso generaron una fuerte presión que, según contó, la llevó a pensar en quitarse la vida desde una terraza.
En medio de esa crisis, aseguró que Tati y su familia fueron fundamentales para evitar que concretara esa decisión. Actualmente, la conductora continúa con acciones legales contra las personas que, según sostiene, difundieron información falsa y graves acusaciones sobre su vida privada.
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