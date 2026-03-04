Incertidumbre por la continuidad de La Peña de Morfi: un conductor abrió la incógnita
En medio de rumores y cambios internos en Telefe, el conductor se refirió a su situación laboral y, aunque mostró predisposición para seguir, admitió que todavía no hay nada cerrado.
Mientras crecen las especulaciones en torno a la próxima temporada de La Peña de Morfi, Diego Leuco decidió pronunciarse y aclarar en qué punto se encuentra su vínculo con el canal. El periodista fue una de las caras del programa durante 2025 junto a Lizy Tagliani, y aunque desde la producción deslizaron que ambos continuarían, la situación contractual todavía no está formalizada.
El contexto no es menor. Telefe atraviesa un proceso de transición tras su reciente venta, lo que impactó en los tiempos administrativos y en la firma de acuerdos. En ese marco, surgieron versiones sobre posibles reemplazos e incluso se mencionó el nombre de Soledad Pastorutti como eventual conductora, alternativa que con el correr de los días perdió fuerza.
Consultado sobre su futuro, Leuco fue directo pero cauto: “No hay nada firmado, pero tanto el canal como yo dijimos que estamos para seguir. El tema es que Telefe se acaba de vender, entonces todos los procesos están un poco más lentos y estudiados. Todo indica que vamos a seguir”. La frase refleja predisposición, aunque también evidencia que la negociación no está cerrada.
Un regreso de La Peña de Morfi promocionado sin nombres
Otro detalle que alimentó las dudas es que el canal comenzó a promocionar el regreso del ciclo sin incluir nombres en las piezas publicitarias. Esa estrategia comunicacional, inusual para un programa con figuras instaladas, reforzó la sensación de indefinición en torno al equipo que encabezará la nueva etapa.
Con marzo como mes apuntado para el regreso, el tiempo corre y el silencio oficial mantiene la expectativa. Si bien todo parecería encaminado para que Leuco continúe, la ausencia de un contrato firmado deja abierta la posibilidad de cambios de último momento. Por ahora, el conductor eligió la prudencia y dejó en claro que la intención está, pero la confirmación formal todavía deberá esperar.
