Incertidumbre por la continuidad de La Peña de Morfi: un conductor abrió la incógnita

diego leuco Diego Leuco.

Consultado sobre su futuro, Leuco fue directo pero cauto: “No hay nada firmado, pero tanto el canal como yo dijimos que estamos para seguir. El tema es que Telefe se acaba de vender, entonces todos los procesos están un poco más lentos y estudiados. Todo indica que vamos a seguir”. La frase refleja predisposición, aunque también evidencia que la negociación no está cerrada.