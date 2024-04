El consejo de una vidente a Lizy Tagliani por La Peña de Morfi: "Tiene que protegerse"

“Todo el mundo habla de la maldición de La Peña de Morfi y a mi lo que me muestran las cartas es que hay energías bajas en ese programa desde antes de lo que pasó con Gerardo Rozin. Fijate que todas las personas que estuvieron en ese programa les pasaron cosas feas”, empezó Barrios y aseguró: “El estudio de ese programa lo tienen que limpiar energéticamente porque vienen pasando muchas cosas malas. Yo veo mucha tristeza en ese estudio”.

vidente lizy tagliani

“No sé si la gente que trabaja ahí lo siente, chupan la energía estas cosas", dijo y lanzó:" Yo le diría algo a Lizy Tagliani. A mi me sale que no le será fácil para ella estar en ese programa. Si se queda tiene que estar muy protegida porque ese lugar te chupa la energía. Va a seguir teniendo conflictos y tiene que protegerse ella, el tema de ahí es el estudio”.

Y aseveró: “Con respecto a lo que pasó entre Lizy y Marcela Tauro a mi me sale que no se van a pelear definitivamente, esto fue un desentendido lo que pasó, a mi me sale incluso como que vuelven a hablar o tiene que haber una charla de por medio y no va a trascender tanto”.