Llamativa confesión de Yanina Latorre sobre el vínculo entre Marina Calabró y Rolando Barbano: "Él la..."

Lejos de quedarse ahí, Yanina agregó: "Él está todo el tiempo controlando lo que dice y ella, al aire, lee todo el tiempo los mensajes que él le manda".

Y remató con una confesión que deja al descubierto los posibles conflictos internos en la pareja: "Ella me contó en su momento, cuando todavía hablábamos, que quería amigarse con Rodrigo Lussich y con Adrián Pallares pero él no la dejó. Él no la deja amigarse. Conmigo le debe decir 'no la saludes, no la mires, no te amigues'", recordó Latorre, haciendo alusión al estrecho lazo que Calabró tenía con los conductores de Intrusos (América).

YANINA LATORRE BARBANO

Ángel de Brito en contra de Rolando Barbano

Ángel de Brito no dejó pasar las declaraciones de Rolando Barbano sobre LAM y respondió con todo, tras una frase irónica del periodista que generó revuelo.

Durante un pase distendido en A24, Barbano le preguntó a Marina Calabró si sabía cuál era su fobia, y ella respondió: "El bajo rating".

"No... le tengo más fobia a las cámaras de LAM. Voy a ser sincero...", lanzó con sarcasmo Rolando. A lo que Marina retrucó: "Tendría que haberlo adivinado. Se los regalamos. Nos quieren tanto...".

Frente a estos dichos, Ángel de Brito reaccionó sin filtro desde su cuenta de X (antes Twitter) y apuntó directo contra Barbano: "No te preocupes @rbarbano que las cámaras de @elejercitodelam no te buscan más. Seguí humillando a esta pobre mujer. Sigan con su show patético".

BARBANO CALABRO