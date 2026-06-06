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Llanto y abrazo: el desgarrador inicio del show de Los Fundamentalistas por Indio Solari

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El esperado y doloroso homenaje de Los Fundamentalistas a Indio Solari comenzó con un llanto desconsolado sobre el escenario ante una inmensa multitud.

Llanto y abrazo: el desgarrador inicio del show de Los Fundamentalistas por Indio Solari

Llanto y abrazo: el desgarrador inicio del show de Los Fundamentalistas por Indio Solari

El recital en homenaje a Indio Solari comenzó de la manera más desgarradora posible. Al salir al escenario, los músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado no pudieron contener las lágrimas ante el aliento de su público, fundiéndose en abrazos de dolor mientras sonaban los históricos cánticos de la inmensa multitud presente.

Piel de gallina con el arranque de Los Fundamental

Quiénes son los músicos de Los Fundamentalistas presentes en el homenaje

En medio de la inmensa conmoción generalizada, los artistas subieron a las tablas para intentar sobrellevar esta durísima pérdida a través de su arte y la música. Visiblemente afectados y desconsolados, los integrantes se apoyaron mutuamente frente a miles de seguidores que coreaban y agitaban banderas sin cesar en Comodoro Rivadavia.

La histórica formación que dijo presente para brindar este emotivo homenaje y despedir a su querido líder está compuesta por los siguientes músicos:

  • Gaspar Benegas

  • Baltasar Comotto

  • Pablo Sbaraglia

  • Fernando Nalé

  • Ramiro López Naguil

  • Sergio Colombo

  • Miguel Ángel Tallarita

  • Déborah Dixon

  • Luciana Palacios

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