Llanto y abrazo: el desgarrador inicio del show de Los Fundamentalistas por Indio Solari
El esperado y doloroso homenaje de Los Fundamentalistas a Indio Solari comenzó con un llanto desconsolado sobre el escenario ante una inmensa multitud.
El recital en homenaje a Indio Solari comenzó de la manera más desgarradora posible. Al salir al escenario, los músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado no pudieron contener las lágrimas ante el aliento de su público, fundiéndose en abrazos de dolor mientras sonaban los históricos cánticos de la inmensa multitud presente.
Quiénes son los músicos de Los Fundamentalistas presentes en el homenaje
En medio de la inmensa conmoción generalizada, los artistas subieron a las tablas para intentar sobrellevar esta durísima pérdida a través de su arte y la música. Visiblemente afectados y desconsolados, los integrantes se apoyaron mutuamente frente a miles de seguidores que coreaban y agitaban banderas sin cesar en Comodoro Rivadavia.
La histórica formación que dijo presente para brindar este emotivo homenaje y despedir a su querido líder está compuesta por los siguientes músicos:
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Gaspar Benegas
Baltasar Comotto
Pablo Sbaraglia
Fernando Nalé
Ramiro López Naguil
Sergio Colombo
Miguel Ángel Tallarita
Déborah Dixon
Luciana Palacios
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