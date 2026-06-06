Llanto y abrazo: el desgarrador inicio del show de Los Fundamentalistas por Indio Solari

Piel de gallina con el arranque de Los Fundamental

Quiénes son los músicos de Los Fundamentalistas presentes en el homenaje

En medio de la inmensa conmoción generalizada, los artistas subieron a las tablas para intentar sobrellevar esta durísima pérdida a través de su arte y la música. Visiblemente afectados y desconsolados, los integrantes se apoyaron mutuamente frente a miles de seguidores que coreaban y agitaban banderas sin cesar en Comodoro Rivadavia.