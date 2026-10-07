Llega el documental del crimen de la familia Bagnato: cuándo estrena "La masacre de Flores"
HBO Max confirmó que el documental, producido por Juan José Campanella llega a la plataforma este mes de octubre. Conocé todos los detalles.
Hay tragedias que no se terminan cuando se apagan las llamas. Quedan suspendidas en el aire, grabadas a fuego en la memoria colectiva y marcando a fuego el alma de quienes quedaron de este lado de la vida. El próximo 22 de octubre, HBO Max estrena La masacre de Flores, una serie documental original que vuelve sobre uno de los crímenes más desgarradores de la historia argentina, pero esta vez desde una mirada profundamente humana, íntima y de una resiliencia conmovedora.
Producida por 100 Bares y bajo la dirección de Augusto Tejada, la producción cuenta con la figura de Juan José Campanella como productor ejecutivo y como un interlocutor clave en el relato. Campanella no se limita al rol técnico: abre diálogos íntimos con Matías Bagnato, acompañándolo a recorrer las distintas etapas de un calvario que comenzó en 1994 en una casa del barrio porteño de Flores.
El peso del recuerdo y una búsqueda incesante de justicia
Lo que aquella madrugada se presentó como un voraz incendio accidental, no tardó en destapar una trama atroz de odio y venganza que culminaría con la condena de Fructuoso Álvarez González. En esa noche aciaga, Matías perdió a sus padres, a sus dos pequeños hermanos y a un amigo de la familia, convirtiéndose en el único sobreviviente de una pesadilla que cambiaría su destino para siempre.
A través de un testimonio desgarrador en primera persona, apoyado por las voces de periodistas, abogados, allegados e integrantes del tribunal que intervinieron en el caso, la serie documental no se detiene únicamente en la reconstrucción policial del crimen. La masacre de Flores se adentra en el territorio del después: en las décadas de miedo constante, en la exposición mediática forzada y en la lucha incansable de un hombre que transformó su dolor en una bandera de justicia.
Con esta propuesta, HBO Max reafirma su apuesta por historias reales que interpelan a la sociedad y promueven una reflexión necesaria. La serie se destaca por su respeto absoluto hacia las víctimas, ofreciendo un enfoque que va más allá del morbo para centrarse en una pregunta crucial: ¿qué significa seguir viviendo cuando la violencia te lo quita todo?
La masacre de Flores promete ser mucho más que el retrato de un crimen histórico. Es el testimonio de un sobreviviente que decidió no dejar que el horror tuviera la última palabra, entregando una lección de dignidad que promete conmover a todo un país.
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