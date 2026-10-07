Llega el documental del crimen de la familia Bagnato: cuándo estrena "La masacre de Flores"

Hay tragedias que no se terminan cuando se apagan las llamas. Quedan suspendidas en el aire, grabadas a fuego en la memoria colectiva y marcando a fuego el alma de quienes quedaron de este lado de la vida. El próximo 22 de octubre, HBO Max estrena La masacre de Flores, una serie documental original que vuelve sobre uno de los crímenes más desgarradores de la historia argentina, pero esta vez desde una mirada profundamente humana, íntima y de una resiliencia conmovedora.