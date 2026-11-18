Tren Sarmiento: vandalizaron el sistema de señales y varios pasos a nivel quedaron sin barreras
A pesar de este episodio, el servicio ferroviario no presentaba modificaciones en su recorrido ni en sus horarios.
El tren Sarmiento registró este miércoles 18 de noviembre un inconveniente en su sistema de señalamiento a raíz de un acto de vandalismo que dejó fuera de servicio las barreras de varios pasos a nivel entre las calles Donato Álvarez y Condarco, en el sector comprendido entre los barrios de Flores y Caballito.
La información fue difundida durante la mañana por Trenes Argentinos, que comunicó que los cruces afectados permanecían sin el funcionamiento de sus barreras. Ante esta situación, personal técnico trabajaba en la reparación del sistema para recuperar las condiciones habituales de operación.
A pesar de este episodio, el servicio ferroviario no presentaba modificaciones en su recorrido ni en sus horarios. A las 8.59, la cuenta oficial de información de la línea informó que los trenes circulaban con sus frecuencias habituales.
El inconveniente se produjo en los dispositivos de señalización de los pasos a nivel, elementos fundamentales para advertir sobre el paso de las formaciones y regular la circulación vehicular y peatonal en los cruces ferroviarios.
El tren Sarmiento circulará limitado durante el fin de semana largo: cuál será su recorrido
La línea Sarmiento tendrá un servicio limitado durante el fin de semana largo por obras de renovación en el sistema de señalamiento, destinadas a mejorar la seguridad ferroviaria. De esta manera, los trenes circularán únicamente entre Once y Castelar desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive.
La modificación comenzará el sábado a las 14:00 y se mantendrá hasta la finalización del último servicio del lunes. Durante ese período, no habrá trenes entre las estaciones Castelar y Moreno.
Desde Trenes Argentinos advirtieron que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.
Qué días y en qué horarios estará limitado el tren Sarmiento
La modificación responde a trabajos de infraestructura que Trenes Argentinos realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.
El cronograma previsto para el fin de semana largo es el siguiente:
- Sábado 21 de noviembre: los trenes circularán entre Once y Castelar desde las 14:00.
- Domingo 22 de noviembre: el servicio funcionará únicamente entre Once y Castelar durante toda la jornada.
- Lunes 23 de noviembre: se mantendrá el recorrido limitado hasta el último servicio del día.
- Martes 24 de noviembre: está previsto que los trenes retomen sus recorridos y frecuencias habituales.
Durante los tres días de restricción, los pasajeros que necesiten viajar entre Castelar y Moreno deberán buscar alternativas de transporte.
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