La modificación comenzará el sábado a las 14:00 y se mantendrá hasta la finalización del último servicio del lunes. Durante ese período, no habrá trenes entre las estaciones Castelar y Moreno.

Desde Trenes Argentinos advirtieron que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

Qué días y en qué horarios estará limitado el tren Sarmiento

La modificación responde a trabajos de infraestructura que Trenes Argentinos realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

El cronograma previsto para el fin de semana largo es el siguiente:

Sábado 21 de noviembre: los trenes circularán entre Once y Castelar desde las 14:00.

los trenes circularán entre Once y Castelar desde las 14:00. Domingo 22 de noviembre: el servicio funcionará únicamente entre Once y Castelar durante toda la jornada.

el servicio funcionará únicamente entre Once y Castelar durante toda la jornada. Lunes 23 de noviembre: se mantendrá el recorrido limitado hasta el último servicio del día.

se mantendrá el recorrido limitado hasta el último servicio del día. Martes 24 de noviembre: está previsto que los trenes retomen sus recorridos y frecuencias habituales.

Durante los tres días de restricción, los pasajeros que necesiten viajar entre Castelar y Moreno deberán buscar alternativas de transporte.