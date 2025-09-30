Llega la primera edición de "Festival Polenta" con Damas Gratis como artista principal

El próximo 29 de noviembre se estrenará la primera edición de Festival Polenta, un evento que busca redefinir las grillas artísticas de Argentina y que se extenderá desde las 18 hasta las 5 de la mañana. Con Damas Gratis como cabeza de cartel, el festival reunirá también a LOUTA, La Joaqui, Turf, Plastilina, Ilan Amores y Juana Rozas, entre otros nombres, en un cruce ecléctico de géneros que va de la cumbia al pop, pasando por el reggaetón, el rock, el RKT y el indie. La propuesta fue ideada por Nacho Elizalde y La Polaca y busca despedir el año con 11 horas de fiesta y gozadera en vivo.