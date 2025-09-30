Llega la primera edición de "Festival Polenta" con Damas Gratis como artista principal
Creado por Nacho Elizalde y La Polaca, el festival promete 11 horas de música en vivo con un cruce único de géneros y artistas.
El próximo 29 de noviembre se estrenará la primera edición de Festival Polenta, un evento que busca redefinir las grillas artísticas de Argentina y que se extenderá desde las 18 hasta las 5 de la mañana. Con Damas Gratis como cabeza de cartel, el festival reunirá también a LOUTA, La Joaqui, Turf, Plastilina, Ilan Amores y Juana Rozas, entre otros nombres, en un cruce ecléctico de géneros que va de la cumbia al pop, pasando por el reggaetón, el rock, el RKT y el indie. La propuesta fue ideada por Nacho Elizalde y La Polaca y busca despedir el año con 11 horas de fiesta y gozadera en vivo.
¿Un “Fiestival”? Sí, ¡un Fiestival! El Festival Polenta se presenta como un cruce único de artistas y estilos, pensado para mayores de edad, con una duración que abarca el atardecer y se extiende hasta el amanecer. La apertura y el cierre de la jornada estarán marcados por la energía que caracteriza a Fiesta Polenta, el evento que inspiró esta edición inaugural y que desde 2019 logró acumular más de 500.000 fanáticos. Según los organizadores, es el único festival que nació de una fiesta y concluye con otra, ofreciendo una experiencia pensada para quienes buscan tanto bailar como disfrutar del show en vivo.
El slogan “No es cualquier festival” refleja la filosofía de Festival Polenta, concebido como un encuentro donde la música se mezcla sin barreras entre géneros y donde cada artista aporta su impronta para crear un recorrido sonoro único. Los asistentes podrán disfrutar de un line-up que combina la potencia de Damas Gratis con la innovación de LOUTA y La Joaqui, la nostalgia de Turf y el estilo disruptivo de Plastilina, Ilan Amores y Juana Rozas, consolidando así un evento que promete marcar precedentes en la escena festivalera argentina.
