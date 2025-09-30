Vero Lozano explotó tras el Martín Fierro que ganó Susana Giménez: "Muchas injusticias"

robertito funes.jpg

Por su parte, Susana Giménez no pasó inadvertida en la gala. Al recibir su Martín Fierro, protagonizó un blooper que rápidamente se viralizó en redes. Durante su discurso, la diva mencionó con cierta duda: "El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau…", pronunciando incorrectamente el último nombre.

El público y Santiago del Moro, conductor de la ceremonia, la corrigieron al instante: "Luck Ra", le indicaron. Con una sonrisa y entre risas, Susana admitió su error: "Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre", concluyó.

