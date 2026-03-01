Lo nuevo de HBO Max: "DTF. ST Louis" es un viaje sin retorno

Dtf st louis

De la realidad a la ficción: el toque Conrad

Originalmente, la serie iba a basarse en un artículo de The New Yorker sobre un caso real de un dentista acusado de matar al marido de su amante (papel que originalmente iba a hacer Pedro Pascal). Sin embargo, Steven Conrad decidió volantear a tiempo hacia la ficción pura. Esa libertad creativa le permitió a la serie abrazar una ambigüedad narrativa exquisita, donde cada rincón de St. Louis se vuelve un espejo cultural de la vida contemporánea.

La intriga se dispara cuando descubrimos que Floyd aparece muerto en unas piscinas clausuradas. Entra en escena el gran Richard Jenkins como el detective de homicidios, acompañado por una joven agente encarnada por Joy Sunday (Wednesday). La dinámica entre ellos y los sospechosos convierte a la serie en un rompecabezas emocional donde "DTF" (la app de citas extramaritales que usa Clark) es solo la punta del iceberg.

Así es que DTF St. Louis deja en claro que no intenta ser una serie de acción frenética, sino un estudio profundo de personas rotas. Como bien dijo Bateman en la presentación, son solo "gente dulce y vulnerable tratando de quedarse con un pedazo de vida más grande del que les tocó".

Es una serie que te incomoda, que te hace reír donde no deberías y que te obliga a pensar en las pequeñas grietas de la vida cotidiana que pueden terminar en tragedia. Con siete episodios que se estrenarán semanalmente (terminando justo antes del regreso de Euphoria), HBO Max nos regala la excusa perfecta para volver a los "míticos domingos" de televisión de alta calidad.