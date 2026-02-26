"The Pitt": HBO Max lanza el octavo episodio cargado de tensión

the pitt

Una cita obligada con la urgencia

Con la confirmación de una tercera temporada ya en el proceso de producción, queda claro que HBO Max encontró en The Pitt a la sucesora espiritual de los grandes clásicos del género, pero con una impronta mucho más cruda y realista. La serie no nos regala finales felices fáciles; nos regala la verdad de quienes trabajan bajo una presión constante que los consume.

No te pierdas el estreno del episodio 8 este jueves a las 23:00 hrs. Si todavía no te pusiste al día, la primera temporada y los capítulos anteriores están disponibles para maratonear y entender por qué este hospital se convirtió en el espejo de nuestras propias fragilidades.