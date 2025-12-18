Homero Pettinato denunció un intento de extorsión y apuntó contra Sofía Gonet
El referente de Olga contó en sus redes que recibió mensajes de un joven que acusaba a la influencer de haberlo contratado para agredirlo y difundir conversaciones privadas.
Un nuevo capítulo se sumó al conflicto mediático entre Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet, apenas días después de que se conociera su escandalosa separación. Todo se había desatado el sábado por la noche, cuando un rumor que se expandió rápidamente en redes sociales encendió la polémica: comenzó a circular una imagen de Homero en el Konex junto a una joven cuya identidad no trascendió.
La postal fue acompañada por un comentario explosivo desde la cuenta lomaspopucom, que escribió: “No se despegaron un segundo, a los besos mal”, lo que terminó de alimentar las especulaciones y el clima de tensión entre ambos. La respuesta de Sofía Gonet no tardó en aparecer y fue contundente.
A través de sus propias redes, la influencer publicó capturas de pantalla de chats con Pettinato, en los que expuso intercambios cargados de violencia verbal y reproches, dejando al descubierto cómo fue el final de la relación. Lejos de quedarse en silencio, Homero decidió hacer su propio descargo y subió un video relatando su versión de los hechos, repasando los conflictos vividos durante el vínculo y profundizando una grieta que rápidamente pasó del ámbito digital al centro de la escena mediática.
En las últimas horas, la historia dio un giro inesperado y sumó un elemento todavía más grave. Pettinato compartió una historia en la que aseguró haber sido víctima de un intento de extorsión, en el que además se involucraba directamente a su expareja. “Para agregarle más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en WhatsApp diciéndome que mi ex le había pagado diez mil dólares para caga... a trompadas y publicar todos los chats con ella de WhatsApp”, relató el conductor, dejando en claro la magnitud de la acusación que, según él, recibió a través de un mensaje privado.
Según explicó, la conversación con ese hombre continuó y fue escalando en gravedad. “Yo le dije que los chats más violentos ya los vio todo el mundo y que ya la vergüenza pasó, pero me decía que ella le ofreció diez, que si yo le daba veinte, él no publicaba nada y me entregaba el material. Entonces, le dije: ‘Te voy a pagar veinte, tranquilo. Déjame ir al programa y después seguimos charlando’”, contó Homero, detallando cómo respondió ante lo que interpretó como una maniobra extorsiva.
El streamer también reveló cuál fue su reacción inicial una vez que terminó su jornada laboral. “Fui al programa, cuando salí lo fui a denunciar, obviamente por extorsión, porque además es todo completamente falso. Mi ex no te gasta un mango. Si alguien me pega, vendrá ella y si alguien publica los chats, es ella”, afirmó, negando de manera tajante la versión que intentaban imponerle.
Sin embargo, explicó que su postura cambió tras una comunicación telefónica con el supuesto extorsionador: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico superdesesperado por plata y por pasar unas fiestas dignas con su familia, y le expliqué que, bueno, que mejor labure”. Finalmente, Pettinato cerró su relato con una reflexión personal sobre su dificultad para tomar represalias, incluso en situaciones extremas.
“Me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas contra mí, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Cuando lo escucho todo desesperado por tener unas fiestas, pensando que yo le iba a hacer una transferencia de veinte mil dólares de la nada, me da lástima y no puedo”, expresó, dejando al descubierto un costado más íntimo en medio de un escándalo que promete seguir sumando capítulos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario