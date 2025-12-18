Homero Pettinato denunció un intento de extorsión y apuntó contra Sofía Gonet

El streamer también reveló cuál fue su reacción inicial una vez que terminó su jornada laboral. “Fui al programa, cuando salí lo fui a denunciar, obviamente por extorsión, porque además es todo completamente falso. Mi ex no te gasta un mango. Si alguien me pega, vendrá ella y si alguien publica los chats, es ella”, afirmó, negando de manera tajante la versión que intentaban imponerle.

Sin embargo, explicó que su postura cambió tras una comunicación telefónica con el supuesto extorsionador: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico superdesesperado por plata y por pasar unas fiestas dignas con su familia, y le expliqué que, bueno, que mejor labure”. Finalmente, Pettinato cerró su relato con una reflexión personal sobre su dificultad para tomar represalias, incluso en situaciones extremas.

“Me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas contra mí, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Cuando lo escucho todo desesperado por tener unas fiestas, pensando que yo le iba a hacer una transferencia de veinte mil dólares de la nada, me da lástima y no puedo”, expresó, dejando al descubierto un costado más íntimo en medio de un escándalo que promete seguir sumando capítulos.