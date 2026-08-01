"Lo Posible", biodrama y tragicomedia: cuando el teatro se anima a reescribir la realidad

LO POSIBLE demuestra que, incluso frente a lo irreversible, siempre existe otra posibilidad. Las entradas están disponibles a través del link en Instagram @loposible.obra. Una cita imperdible para quienes creen que el teatro todavía tiene el poder de cambiar el final.

El espectáculo cuenta con supervisión dramatúrgica de Pilar Ruiz, asistencia de dirección de Agustín Malec y asesoramiento de producción de Fabio Petrucci de Sur Gestión Escénica. La escenografía y el vestuario están a cargo de Paula Molina, la fotografía es de Eva Coscia y las redes sociales son gestionadas por Franco Giacoboni. Con este equipo multidisciplinario, LO POSIBLE se presenta como una propuesta que expone los mecanismos del teatro para interpelar al público desde una perspectiva lúdica y emotiva, donde la tragicomedia se convierte en el vehículo perfecto para explorar los bordes entre el dolor y la imaginación.