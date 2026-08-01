"Lo Posible", biodrama y tragicomedia: cuando el teatro se anima a reescribir la realidad
¿Puede la ficción ser más fuerte que la realidad? Esa es la pregunta que atraviesa LO POSIBLE, biodrama tragicomedia, la ópera prima de Sol Cintas que llega al Teatro El Grito (Costa Rica 5459) todos los viernes a las 20 h.
La obra nace de una experiencia personal y se mueve entre el teatro documental y la ficción. No busca reconstruir una tragedia, sino transformarla en un territorio de imaginación donde todo vuelve a ser posible. Con un dispositivo escénico que expone su propia teatralidad, el elenco rompe permanentemente la ficción para generar un juego constante entre lo que pasó y lo que podría haber pasado.
La sinopsis presenta a Sofía, una mujer que, tras un accidente trágico, decide representar con un grupo de eruditos teatrales escenas de la vida que imaginó. Entre el dolor y la risa, intenta hacer lo posible por seguir adelante y superar un trauma que la marcó para siempre. El límite entre realidad y representación se desdibuja, y el público asiste a una experiencia conmovedora y profundamente contemporánea.
Ella hace lo posible por seguir adelante, indagando entre el dolor y la risa, para superar un trauma que la marcó. ¿Podrá esta vez la ficción superar la realidad?
El elenco está integrado por Lola Penélope, Omar Possemato, Marcela Rovello y Franco Giacoboni, con coreografía de Andrés Molina, música original de Pepo Lapouble y diseño de iluminación de Damián Monzón. La dirección es de Sol Cintas y Elena Acuña. La mayoría de los artistas son egresados de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), lo que garantiza una sólida formación y calidad interpretativa.
LO POSIBLE demuestra que, incluso frente a lo irreversible, siempre existe otra posibilidad. Las entradas están disponibles a través del link en Instagram @loposible.obra. Una cita imperdible para quienes creen que el teatro todavía tiene el poder de cambiar el final.
El espectáculo cuenta con supervisión dramatúrgica de Pilar Ruiz, asistencia de dirección de Agustín Malec y asesoramiento de producción de Fabio Petrucci de Sur Gestión Escénica. La escenografía y el vestuario están a cargo de Paula Molina, la fotografía es de Eva Coscia y las redes sociales son gestionadas por Franco Giacoboni. Con este equipo multidisciplinario, LO POSIBLE se presenta como una propuesta que expone los mecanismos del teatro para interpelar al público desde una perspectiva lúdica y emotiva, donde la tragicomedia se convierte en el vehículo perfecto para explorar los bordes entre el dolor y la imaginación.
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