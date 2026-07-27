Magia, circo y tecnología: Flavio Mendoza estrena "El Príncipe Feliz, Corazón Dorado"
A partir de agosto de 2026, el reconocido productor abrirá las puertas de un espacio inmersivo inédito en el país. Con un domo de 360°, pantallas de mapping y plataformas dinámicas, el proyecto debutará con una gran apuesta familiar.
El mundo del espectáculo nacional se prepara para dar un salto tecnológico y conceptual de la mano de Flavio Mendoza. A partir de este agosto de 2026, quedará oficialmente inaugurada La Cúpula, un innovador espacio de entretenimiento inmersivo ubicado en Puerto Madero que promete redefinir las reglas de las artes escénicas en la Argentina.
El proyecto, concebido como mucho más que un simple escenario, integra en un mismo concepto teatro, circo, música en vivo, tecnología de vanguardia y recursos inmersivos. Su carta de presentación será el espectáculo “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, una conmovedora historia adaptada a un despliegue visual sin precedentes.
Flavio Mendoza y una experiencia inmersiva de punta a punta
La propuesta está pensada para vivirse desde el primer momento en que el público pisa el predio. El recorrido se inicia en un amplio hall interactivo diseñado para disfrutar en familia, equipado con juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas que anticipan la experiencia antes de ingresar al domo principal.
El núcleo de la estructura es una imponente cúpula de 360° sin columnas ni obstáculos visuales, pensada para que cada espectador tenga una perspectiva privilegiada. El espacio cuenta con:
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Un sistema de proyección mapping de última generación que transforma por completo el entorno.
Un escenario conformado por doce plataformas de movimiento dinámico, permitiendo que las escenas cobren vida de manera versátil.
Un elenco compuesto por músicos en vivo, cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos.
Con esta ambiciosa producción, Flavio Mendoza vuelve a consolidar una trayectoria artística caracterizada por desafiar los formatos tradicionales, fusionando creatividad, emoción y tecnología de nivel internacional en una propuesta ideal para toda la familia.
El estreno de "El Príncipe Feliz, Corazón Dorado" será en agosto del 2026, con funciones de jueves a domingo.
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