Lo quieren: Wanda Nara reveló que sus cinco hijos desean ver a Mauro Icardi

Sobre la revinculación de Mauro Icardi con las hijas de ambos Wanda Nara señaló que se encuentra "trabajando en eso" con su equipo. "Creo que fue el martes que dediqué cinco horas de mi tiempo, dejé mi trabajo para ocuparme de eso. Hoy es mi prioridad, también, porque sé que es importante para las nenas", agregó.

"Hice lo que pidió la Justicia, cumplí", sostuvo la mayor de las Nara rodeada por un grupo de periodistas que la esperaba en la puerta de la Fiscalía de Tigre para una audiencia relacionada a la causa que se originó a raíz de un informe de uno de los chicos, en el cual quedó expresado que fue violentado por Mauro Icardi.

"Estoy trabajando normal, con mis redes. Mauro nunca me pasó dinero", contestó también la rubia en referencia a la posibilidad de que la Justicia la obligue a cerrar sus perfiles en algunas plataformas online.

Nara se mostró extrañada porque "hay incumplimientos de todas las partes y me parece que mi incumplimiento fue avisado, lo entendieron, pedí disculpas cuando llevé a las niñas, pedí de anticiparlo un día. No iba a cambiar porque ese día no iba a ser una revinculación en concreto con su papá. Pero bueno, estuvimos cinco horas trabajando y seguramente la semana que viene, a pedido mío, pueda existir ese encuentro", evaluó.

Wanda Nara remarcó que su expareja "tuvo la posibilidad" de ver a sus hijas hace poco, cuando las fue a buscar al departamento del Chateau Libertador en lo que se convirtió en una escena caótica.

"Ya eso me excede, a partir de eso yo tenía un montón de planes para esos días que pensaba que iban a estar con su papá, no fue por culpa mía y tampoco decidí yo el alejamiento", sentenció.

El futbolista y sus hijas no hablan ni siquiera por teléfono, "pero no por un pedido mío", aclaró Wanda Nara. "Está en manos de la Justicia y ellos deciden los tiempos adecuados para las chicas. También nos mandaron a todos a hacer un tratamiento psicológico y un montón de cosas que cada uno tiene que cumplir", reveló.

"Hay cosas que son lógicas: yo estaba justo recién operada, no me hubiera gustado que me vieran en esas condiciones, no fue algo público. Contaba con esos 15 días (para que las nenas estén con su papá) para hacer un post operatorio tranquila. No hubo un aviso de esa llegada a mi casa, imprevista, y como mamá me tocó consolarlas, seguir y dejar de lado mi postoperatorio y ocuparme de mis hijas, que estaban peor que yo", recordó.

"Los cinco chicos lo quieren ver a Mauro a pesar de todo, y yo como mamá voy a hacer que eso suceda en la manera más segura para ellos y para todos", sentenció la rubia antes de entrar a la Fiscalía de Tigre.