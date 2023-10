Revelan que Locho Loccisano estuvo con una mujer antes de confirmar su separación de Majo Martino

“No me parecía adecuado dar esta información cuando todavía no se sabía qué pasaba entre ellos, imagino que esto que te voy a contar sucedió con la ruptura ya consumada, a mi me llegó un mensaje de una persona hace dos semanas que me parece explica la situación de la ex pareja, Majo estaba en Europa y Locho en Buenos Aires cuando me llegó este dato”, contó el periodista.

Locho Locchisano Majo Martino

Y continuó: “Te voy a mostrar ese mensaje. Esa persona, que resguardo, me envió un mensaje el domingo 8 de octubre a las 4:31 de la madrugada diciéndome que Locho estaba chapando con una chica, lo vieron con una mujer en un boliche".

“El mensaje textual fue el que estás viendo, ‘Juan, Locho chapando con alguien que no es Majo’, ¿en donde habría ocurrido esto? En el boliche Cruza Polo y hay más datos”, dijo.

Y luego dijo: “Este bar que te mencioné está dentro del hipódromo de palermo, él llego con unos amigos y estuvieron como en una especie de vip que básicamente estaba al lado del todos, él estaba con una camisita blanca a rayas, y estaba a los besos con una morocha, estuvieron chapando un rato me dijeron a mi, lo que yo creo es que no es una infidelidad obviamente porque esto se dio en un contexto donde la separación estaba consumada, lo que sí es extraño es que él haya superado tan rápido todo”.